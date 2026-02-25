Cazzu ya llegó a Jujuy, la ciudad que la vio crecer y, omitiendo la polémica surgida por el lanzamiento de "Rosita", la canción de Rauw Alejandro que hace alusión a Christian Nodal, reveló a los miles de jujeños, que acamparon desde anoche para tener acceso al evento, que será en esa provincia donde ofrecerá su primer estadio, un nuevo logro en su carrera.

La cantante argentina estuvo como invitada en el programa en vivo "Tapados de laburo", en el que se llevó a cabo una dinámica en la que, tanto Cazzu, como los anfitriones del show tuvieron que acertar qué canción era la que estaba sonando, con sólo escuchar los primeros acordes de las mismas.

Cazzu acertó al reconocer cuando sonaron los primeros segundos de "Lo que pasó, pasó", de Daddy Yankee.

Pese a lo esperado, Cazzu -una de las exponentes más importantes de la música urbana en su país- fue una de las concursantes con menos puntos acumulados; se justificó afirmando que era porque, probablemente, la mayoría de canciones eran nuevas y no las conocía.

Mientras la cantante interactúaba con los anfitriones, miles de personas mostraron entusiasmo; esperaron por su presencia desde muchas horas antes, dándose cita en la Plaza Belgrano de San Pedro, en donde se grabó el show; gran parte de la audiencia acampó desde una noche antes, en búsqueda de ser las primeras en tener acceso al recinto, que abrió sus puertas alrededor de las 7:00 horas, de Argentina, 4:00 horas de la CDMX.

La cantante también comió una empanada mientras concursaba en la dinámica.

Cazzu en el programa "Tapados de laburo". Fotos: YouTube y Jujuy al momento.

Además, dio a conocer un anucio importante, a través de un videclip en el que la cantante rezó la siguiente frase:

"Estando lejos lloré, sentí miedo, tuve dudas en el camino, estando lejos, sentí ganas de escuchar el acento de un amigo, todo eso, sin olvidar, ni por un segundo, de dónde vengo".

Fue así que dio la sorpresa de que el primer estadio que realizará -en toda su carrera-, será en su natal Jujuy, en el Estadio 23 de agosto, el 12 de septiembre de este año.

"Ha sido un día hermoso, espero que la gente que está acá lo recuerde como un día bonito", dijo la cantante y sorprendió al cantar, pues sus fans pensaban que sólo ofrecería una entrevista.

"Si yo pude, ustedes pueden, sueñen, sueñen un montón y vayan por ello", remató la cantante, antes de interpretar "Con otra".

Cazzu cantando "Con otra" en la Plaza Belgrano de Jujuy, Argentina. Foto: YouTube

También cantó una versión acústica del tema "El humahuaqueño", un canto folcrórico andino, compuesto por el músico argentino Edmundo Zaldívar, también nacido en Jujuy.

Cazzu cantando en vivo en Jujuy, provincia de Argentina. Foto: YouTube

