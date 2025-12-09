A Olga Breeskin la tomó por sorpresa la noticia de que su hermano menor, Elías, fuera hallado sin vida en Acapulco; al dar a conocer lo sucedido, la violinista también compartió que, desde hace años, no sostenía ningún tipo de comunicación con él.

La noticia de la muerte de Elías Breeskin hijo fue difundida por "Venga la alegría" ya que, este viernes -5 de diciembre- tenía una entrevista pactada con Olga que, al atender la llamada, confió que, sólo unos minutos antes había recibido la noticia.

"Acaban de encontrar el cadáver de mi único hermano, perdón... si me ves apachurrada, esa es la única razón, pero ya estuve orando, me siento muy triste, como dicen en el espectáculo ´el show debe continuar y está continuando, es muy triste recibir ese tipo de noticias´", expresó.

Breeskin, que reside en Las Vegas, aclaró que no asistiría al funeral de Elías, con quien se llevaba un año de diferencia, debido a que no había forma de programa un vuelo que la transportara a nuestro país con la inmediatez que se necesitaba.

También aceptó que, desde hacía años, desconocía el paradero de su hermano, a tal grado que, cuando le explicaron que fue a su esposa a quien se le entregó el cuerpo, se sorprendió al enterarse que se trataba de un nuevo matrimonio.

"Yo ni squiera sabía que tenía otra esposa".

Además, confió al matutino que, si se distanciaron fue porque Elías habría tenido un trato desafortunado con ella y con su madre, doña Lena Torres, por lo que, la última vez que lo vio fue muchos años atrás, cuando se encontraron en Santa Bárbara y, tras intentar un acercamiento, el parecer de la violinista fue que él no había puesto mucho de su parte.

"Mi único consuelo de este mucho es que, espero, que se haya arrepentido de darnos tanto sufrimiento, a nuestra madre y a mí, su única hermana", señaló.

Explicó que su prima Hilda es quien se encargó de todo el proceso que se representa los trámites durante un fallecimiento.

Si bien, del matrinomio de su madre y don Elías Breeskin, sólo son dos hermanos, la realidad es que el violinista tuvo cinco hijos más; dos mujeres de su primer esposa, una mujer rusa y dos hermanos más, John y Eugenio, que nacieron en Estados Unidos, poco tiempo antes que ella.

