Más Información

“Mis reservas de esperanza han llegado a su fin”: Krasznahorkai habla de ángeles, guerra y dignidad humana

“Mis reservas de esperanza han llegado a su fin”: Krasznahorkai habla de ángeles, guerra y dignidad humana

Investigadores ven crisis profunda en el INAH

Investigadores ven crisis profunda en el INAH

México y Chile firman un acuerdo para trabajar en Inteligencia Artificial

México y Chile firman un acuerdo para trabajar en Inteligencia Artificial

“La situación del mundo sin duda es preocupante”: Amin Maalouf

“La situación del mundo sin duda es preocupante”: Amin Maalouf

“La leyenda de Rudel”, de Ricardo Castro, una historia de amor que respira en nuestro tiempo

“La leyenda de Rudel”, de Ricardo Castro, una historia de amor que respira en nuestro tiempo

Cierra FIL Guadalajara con alza en visitas e ingresos

Cierra FIL Guadalajara con alza en visitas e ingresos

A la tomó por sorpresa la noticia de que su hermano menor, , fuera hallado sin vida en Acapulco; al dar a conocer lo sucedido, la violinista también compartió que, desde hace años, no sostenía ningún tipo de comunicación con él.

La noticia de la muerte de fue difundida por "Venga la alegría" ya que, este viernes -5 de diciembre- tenía una entrevista pactada con Olga que, al atender la llamada, confió que, sólo unos minutos antes había recibido la noticia.

"Acaban de encontrar el cadáver de mi único hermano, perdón... si me ves apachurrada, esa es la única razón, pero ya estuve orando, me siento muy triste, como dicen en el espectáculo ´el show debe continuar y está continuando, es muy triste recibir ese tipo de noticias´", expresó.

Lee también:

Breeskin, que reside en Las Vegas, aclaró que no asistiría al funeral de Elías, con quien se llevaba un año de diferencia, debido a que no había forma de programa un vuelo que la transportara a nuestro país con la inmediatez que se necesitaba.

También aceptó que, desde hacía años, desconocía el paradero de su hermano, a tal grado que, cuando le explicaron que fue a su esposa a quien se le entregó el cuerpo, se sorprendió al enterarse que se trataba de un nuevo matrimonio.

"Yo ni squiera sabía que tenía otra esposa".

Lee también:

Además, confió al matutino que, si se distanciaron fue porque Elías habría tenido un trato desafortunado con ella y con su madre, doña Lena Torres, por lo que, la última vez que lo vio fue muchos años atrás, cuando se encontraron en Santa Bárbara y, tras intentar un acercamiento, el parecer de la violinista fue que él no había puesto mucho de su parte.

"Mi único consuelo de este mucho es que, espero, que se haya arrepentido de darnos tanto sufrimiento, a nuestra madre y a mí, su única hermana", señaló.

Explicó que su prima Hilda es quien se encargó de todo el proceso que se representa los trámites durante un fallecimiento.

Lee también:

Si bien, del matrinomio de su madre y don Elías Breeskin, sólo son dos hermanos, la realidad es que el violinista tuvo cinco hijos más; dos mujeres de su primer esposa, una mujer rusa y dos hermanos más, John y Eugenio, que nacieron en Estados Unidos, poco tiempo antes que ella.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

A sus 69 años, La Toya Jackson preocupa al mostrar una figura “alarmantemente delgada” y fans preguntan “¿estás bien?”. Foto: Tomada de Instagram @latoyajackson

A sus 69 años, La Toya Jackson preocupa al mostrar una figura “alarmantemente delgada” y fans preguntan “¿estás bien?”

“¿Comprar una corona? Sólo en Walmart”: Fátima Bosch responde a quienes la acusan de arreglar su triunfo en Miss Universo. Foto: ) EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

“¿Comprar una corona? Sólo en Walmart”: Fátima Bosch responde a quienes la acusan de arreglar su triunfo en Miss Universo

Miley Cyrus arrasa en alfombra roja con lujoso vestido strapless en medio de rumores de compromiso. Foto: AP

Miley Cyrus arrasa en alfombra roja con lujoso vestido strapless en medio de rumores de compromiso

Nueva investigación afirma que la BBC pudo evitar la muerte de la princesa Diana, según revelación explosiva: "Estaría viva hoy". Foto: AP

Nueva investigación afirma que la BBC pudo evitar la muerte de la princesa Diana, según revelación explosiva: "Estaría viva hoy"

Halle Berry presume cuerpazo a los 57 años con body transparente y enamora a sus fans. Foto: AFP/RED SEA FILM FESTIVAL

Halle Berry se luce en vestido lencero a los 59 años y deslumbra en Instagram

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, explota: “Le pedí que no fuera tan descarada con su nueva relación”. Foto: Melenie Carmona- IG / Alicia Villarreal IG

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, explota: “Le pedí que no fuera tan descarada con su nueva relación”

[Publicidad]