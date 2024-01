Tras el éxito de "Barbie", Margot Robbie pondrá en pausa su carrera como actriz

Por muy difícil que parezca de imaginar Margot Robbie está convencida de que que el mundo entero debería tomarse un descanso de ella, así que. tras el éxito que consiguió con "Barbie", la actriz hará una pausa indefinida en su carrera.

En 2023 el rostro de Robbie acaparó todos los reflectores, las salas de cine, los espectaculares y los titulares de los medios de comunicación gracias a su protagónico en la cinta de la famosa muñeca y, aunque está feliz y agradecida por lo mucho que le ha dado este personaje, esta consciente de que la exposición de su imagen fue tanta que, quizá, el público ya no quiera verla.

"Probablemente todo el mundo esté harto de verme. Quizá debería desaparecer de las pantallas por un tiempo", dijo en una reciente entrevista para "Deadline".

Es por ello que , adelantó, planea retirarse de los sets de filmación, al menos por un tiempo; pero no para tomarse unas vacaciones; sino para enfocarse en otras facetas de su vida, como la producción: "si hiciera otra película demasiado pronto, la gente diría: '¿Ella otra vez? Acabamos de pasar un verano entero con ella'. No sé qué haré a continuación, pero espero que falte un poco de tiempo", agregó.

Desde hace una década, la australiana debutó en el mundo de la producción con la compañía LuckyChap Entertainment, de la que es cofundadora y ha estado en proyectos tan importantes como "Yo, Tonya", "Aves de presa" y más recientemente "Saltburn". Pero su amor por estar detrás de las cámaras ha crecido a tal grado que ya piensa en diversificarse aún más y poder llegar a sentarse en la silla del director.

"Quiero dirigir. He sentido que quería dirigir durante los últimos siete años. Pero siempre lo he visto como un privilegio, no como un derecho. He estado trabajando lentamente hacia el sentimiento de que me he ganado el derecho a dirigir, y siento que me estoy acercando a ese sentimiento ahora".

Por fortuna para Margot, ha tenido la oportunidad de aprender de los más grandes del cine, pues ha trabajado al lado de figuras tan reconocidas como Martin Scorsese o Greta Gerwig; sin embargo, reconoce, que aún no es su tiempo:

"Es un gran regalo aprender de primera mano de todos estos directores. Pero realmente me gustaría dirigir. No tengo ninguna prisa, porque siento que nunca habrá suficiente tiempo para aprender todas las cosas que quiero aprender antes de dar el paso, pero definitivamente tengo esa picazón, y se está volviendo demasiado fuerte. No sé cuánto tiempo más podré aguantar", explicó.

Con esta revelación saltó la duda lo que podría suceder con la secuela de "Ocean's Eleven", proyecto que se dijo protagonizaría nuevamente junto a Ryan Gosling, pero es la propia Robbie quien respondió que, hasta ahora, todo lo relacionado a esta película, son solo rumores: "Todavía está en desarrollo. Se corrió la voz, pero para ser honesto, no publicamos nada porque es demasiado pronto. Si terminará siendo lo siguiente, no lo sé. No me parece. Es un proyecto bastante grande y hay ciertas cosas logísticas que tenemos que programar", finalizó.

