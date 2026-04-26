Tres personas murieron en una locación de la serie Sin senos sí hay paraíso, cuando un desconocido se acercó al lugar e hirió a dos personas del staff técnico, en el zafarrancho que se desató cuando intentaron detenerlo también el atacante perdió la vida, así lo informaron las autoridades de la ciudad de Bogotá.

"En horas de la tarde, en vía pública, un hombre agredió, sin mediar palabra, a un ciudadano; luego, personas que se encontraban en este lugar, salen en defensa de la víctima. Lamentablemente producto de esta riña, murió el agresor y otras dos víctimas", declaró Giovanny Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, Colombia.

Después de que se diera a conocer este trágico suceso, en las redes sociales de la serie se pudo leer el siguiente mensaje: "Silencio en el set, en la memoria de los compañeros de Sin senos sí hay paraíso (SSSHP) que fallecieron hoy".

Esa misma noche parte del elenco asistió a los Premios India Catalina, donde se hizo mención de lo sucedido, como lo hizo la actriz Carmen Villalobos al recibir su premio como mejor actriz protagónica.

"Desafortunadamente, hoy tengo el corazón partido por algo que sucedió en el proyecto en el que estoy hoy, mi corazón está con las familias de la producción hoy, les dedico esto de aquí al cielo".

Un triunfo más para los ángeles azules

La agrupación originaria de Iztapalapa, se suma otro logro en su carrera artística, debido a que el fin de semana pasado compartieron el escenario con un artista de talla internacional y una de las figuras más importantes de la ópera, Andrea Bocelli, ya que formaron parte de su concierto en el Zócalo de la Ciudad de México.

Pero esta no ha sido la única vez, su destreza y popularidad los ha llevado a colaborar con artistas de la talla de Nicki Nicole ("Otra noche"), Cazzu ("Tú y tú"), María Becerra ("El amor de mi vida"), Vicentico ("Cómo te voy a olvidar"), Carlos Vives ("Cumbia del corazón") o Juanes ("Por un perro"); y del viejo continente también compartieron créditos con David Bisbal ("Quiero ser yo"), Miguel Bosé ("Duende") y Ana Torroja ("Ay amor").

Junto a Belinda, los músicos también estrenaron "Por ella", tema que formará parte del álbum oficial que la FIFA está preparando con motivo de la justa futbolera que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El adiós a un primer actor

El año pasado Ricardo de Pascual caminaba feliz por los pasillos de Televisa Univisión, debido a que estaba estrenando un programa que le dio la oportunidad de divertirse como niño, Tomy Zombie, en el cual daba vida a un abuelo come cerebros y que perdía piezas de su cuerpo a la menor provocación, hoy este proyecto se convirtió en su último trabajo y cómo las nuevas generaciones lo recordarán.

"La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Ricardo de Pascual @ricardodepascual. Nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas. QEPD", fue el mensaje con el cual la ANDA dio a conocer su fallecimiento el 21 de abril de 2026 a los 85 años.

Su trabajo alcanzó gran popularidad gracias a su participación en los programas de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, su paso por la televisión en series como Odisea Burbujas y Vecinos, en las telenovelas participó en producciones como El manantial (2001), Locura de amor (2000), Camaleones (2009) y Sueño de amor (2016).

En sus últimos años, el actor habló abiertamente sobre su lucha contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), la cual enfrentó con una actitud resiliente y que lo llevó a convertirse en una voz de inspiración para muchos.

Un regalo para el sol

El cantante Luis Miguel llegó a la edad de 56 años, motivo por el cual su hija mayor Michelle Salas tuvo un detalle bonito con él, al realizar una publicación en su cuenta de Instagram, donde comparte una fotografía de ella abrazada al llamado "Sol" el día de su boda en la Toscana.

"¡Te amo, papu! Happiest birthday (el cumpleaños más feliz). Que sean muchos años más celebrando tu vida", es el mensaje con el cual Michelle acompañó dicha imagen.

Fue en octubre de 2023, cuando Luis Miguel hizo una pausa es su última gira, para asistir a uno de los momentos más importantes en la vida de la socialité e influencer, con el empresario Danilo Díaz Granados, que se llevó a cabo en una romántica villa en la Toscana Italiana.

La relación entre ello ha pasado por muchos altibajos, comenzando porque el cantante de La incondicional reconoció a Michelle Salas como su hija, hasta que ella cumplió los 18 años; después de que se estrenara Luis Miguel, la serie, padre e hija vivieron un distanciamiento, debido a la forma en que fue retratado su encuentro y los primeros años que pasaron juntos, aunque esto quedó olvidado con su aparición en la boda.

Un homenaje al príncipe

Como cada año los fans de José José y parte de su familia, se reunieron para recordar su vida y obra en el Parque de la China, ubicado en Azcapotzalco, lugar donde el llamado "Príncipe de la canción" pasó parte de su juventud y el inicio de su carrera artística.

Anel Noreña, exesposa del intérprete, acudió al encuentro y compartió con los asistentes algunos recuerdos personales con él, como el hecho de que ella no volvió a casarse después de su divorcio, porque guardaba la esperanza de que el cantante volviera a su lado.

"Yo no me volví a casar, yo siempre lo esperé, sabía que iba a regresar… pero nunca regresó, hasta que volvió en el avión presidencial, en un cofre divino... He pedido que mis últimos momentos los pase adentro de esa cajita", dijo Anel.

En el mismo encuentro, Noreña reaccionó a la controversia en torno a Manuel José, quien ha asegurado ser hijo biológico del intérprete, con un fragmento de una canción de José José: "Pobre tonto, ingenuo charlatán, que fue paloma por querer ser gavilán".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.