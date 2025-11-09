El mundo del streaming se sacudió esta semana con grandes estrenos. Desde títulos nostálgicos hasta documentales, varias producciones se colocaron al Top 10 de lo más visto en México en plataformas como Netflix, Prime Video y Disney+.

Mientras Netflix sorprendió a los mexicanos con el estreno del gigante “Frankenstein”, Prime Video mantuvo su éxito con “Maxton Hall” y “Betty la fea”. Por su parte, Disney+ presentó un listado lleno de clásicos animados y colaboraciones inesperadas, que desplazaron a varios estrenos recientes.

Netflix: “Frankenstein” de Guillermo del Toro llega directo al #1

A solo horas de su estreno, “Frankenstein”, la esperada película de Guillermo del Toro, escaló de inmediato hasta la primera posición del Top 10 en México.

El filme, una reinterpretación del clásico literario, se convirtió en el título más visto del país este fin de semana, superando a producciones que habían dominado la lista durante días.

La otra sorpresa: Juan Gabriel

A una semana de su estreno, la serie documental “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero” sigue siendo un fenómeno regional que reúne a miles de mexicanos frente a la plataforma.

Hace tres días se encontraba en el Top global latinoamericano, con 1.8 millones de visualizaciones y 7.4 millones de horas reproducidas. Hoy, el Divo de Juárez sigue más vigente que nunca, manteniéndose entre los primeros lugares del Top 10 y cumpliendo ya una semana en el puesto número uno.

Amazon Prime Video: “Maxton Hall” mantiene el #1 y “Breathe” sorprende entre las películas

En Prime Video, el listado de noviembre reveló varias sorpresas, entre ellas:

“Maxton Hall” sigue en el #1

No solo conserva el liderazgo: ningún estreno ha podido desplazarla. Para una serie juvenil, mantenerse tantos días por encima de títulos como “Hazbin Hotel” o “Betty la fea” resulta inusual.

“Breathe” sube varias posiciones en el Top

En el ranking de películas, “Breathe” escaló rápidamente y se colocó en el Top 3, un avance notable para un thriller que llegó sin una campaña masiva.

Además, “Yo soy Betty, la fea” continúa entre lo más visto después de 287 días, un récord que sigue vigente semana tras semana.

Lee también Julieta Venegas llega al mundo de “31 Minutos”, la cantante participa en la película “Calurosa Navidad”

Disney+: el Top 10 más inesperado del fin de semana

Disney+ tuvo probablemente las sorpresas más llamativas del ranking, ya que su Top 10 se llenó de títulos clásicos y colaboraciones inéditas.

“Los 4 Fantásticos: Primeros pasos”

La película se coló al listado como una de las más vistas, previo a su llegada en "Avengers: Doomsday"

“Fortnite x The Simpsons”

La colaboración animada entre Springfield y el videojuego Fortnite se posicionó en el Top 10 de manera inmediata, atrayendo tanto a fans del juego como a los seguidores de la familia amarilla.

Por último, el Top 10 de Disney+ parece una lista de clásicos que los usuarios están redescubriendo: