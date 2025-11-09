Más Información

“Giselle” vuelve al Palacio de Bellas Artes

“Giselle” vuelve al Palacio de Bellas Artes

La caída de WhatsApp y el Tecate pa´l Norte 2026 en los memes de la semana

La caída de WhatsApp y el Tecate pa´l Norte 2026 en los memes de la semana

Los corridos se reinventan en Tik Tok

Los corridos se reinventan en Tik Tok

El arte de sonar tumbado

El arte de sonar tumbado

Ellas, las tumbadas

Ellas, las tumbadas

Gerardo Murillo, entre el agua y el papel

Gerardo Murillo, entre el agua y el papel

El mundo del se sacudió esta semana con grandes estrenos. Desde títulos nostálgicos hasta documentales, varias producciones se colocaron al Top 10 de lo más visto en México en plataformas como Netflix, Prime Video y Disney+.

Mientras Netflix sorprendió a los mexicanos con el estreno del gigante “Frankenstein”, Prime Video mantuvo su éxito con “Maxton Hall” y “Betty la fea”. Por su parte, Disney+ presentó un listado lleno de clásicos animados y colaboraciones inesperadas, que desplazaron a varios estrenos recientes.

  • Netflix: “Frankenstein” de Guillermo del Toro llega directo al #1

A solo horas de su estreno, “Frankenstein”, la esperada película de Guillermo del Toro, escaló de inmediato hasta la primera posición del Top 10 en México.

El filme, una reinterpretación del clásico literario, se convirtió en el título más visto del país este fin de semana, superando a producciones que habían dominado la lista durante días.

  • La otra sorpresa: Juan Gabriel

A una semana de su estreno, la serie documental “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero” sigue siendo un fenómeno regional que reúne a miles de mexicanos frente a la plataforma.

Hace tres días se encontraba en el Top global latinoamericano, con 1.8 millones de visualizaciones y 7.4 millones de horas reproducidas. Hoy, el Divo de Juárez sigue más vigente que nunca, manteniéndose entre los primeros lugares del Top 10 y cumpliendo ya una semana en el puesto número uno.

  • Amazon Prime Video: “Maxton Hall” mantiene el #1 y “Breathe” sorprende entre las películas

En Prime Video, el listado de noviembre reveló varias sorpresas, entre ellas:

  • “Maxton Hall” sigue en el #1

No solo conserva el liderazgo: ningún estreno ha podido desplazarla. Para una serie juvenil, mantenerse tantos días por encima de títulos como “Hazbin Hotel” o “Betty la fea” resulta inusual.

  • “Breathe” sube varias posiciones en el Top

En el ranking de películas, “Breathe” escaló rápidamente y se colocó en el Top 3, un avance notable para un thriller que llegó sin una campaña masiva.

Además, “Yo soy Betty, la fea” continúa entre lo más visto después de 287 días, un récord que sigue vigente semana tras semana.

Lee también

  • Disney+: el Top 10 más inesperado del fin de semana

Disney+ tuvo probablemente las sorpresas más llamativas del ranking, ya que su Top 10 se llenó de títulos clásicos y colaboraciones inéditas.

  • “Los 4 Fantásticos: Primeros pasos”

La película se coló al listado como una de las más vistas, previo a su llegada en "Avengers: Doomsday"

  • “Fortnite x The Simpsons”

La colaboración animada entre Springfield y el videojuego Fortnite se posicionó en el Top 10 de manera inmediata, atrayendo tanto a fans del juego como a los seguidores de la familia amarilla.

Por último, el parece una lista de clásicos que los usuarios están redescubriendo:

  1. "Ratatouille" (2007)
  2. "El libro de la vida" (2014)
  3. "Mi pobre angelito" (1990)
  4. "Up: Una aventura de altura" (2009)
  5. "Juego de gemelas" (1998)
  6. "Twisted-Wonderland" (2025)
  7. "Río" (2011)
Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Revelan que la reina Isabel II tenía miedo de que William se convirtiera en rey “sólo quiere ser famoso”. Foto: Agencias / (Photo by Daniel RAMALHO / AFP)

Revelan que la reina Isabel II tenía miedo de que William se convirtiera en rey: “sólo quiere ser famoso”

Ángela Aguilar confirma boda religiosa con Nodal en mayo de 2026 y las redes enloquecen: “Ese mes le alcanza para todo”. Foto: AFP

Ángela Aguilar confirma boda religiosa con Nodal en mayo de 2026 y las redes enloquecen: “Ese mes le alcanza para todo”

Fátima Bosch, Miss México, vive incómodo momento en Miss Universo: no le dieron el micrófono y las redes estallan Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Fátima Bosch, Miss México, vive incómodo momento en Miss Universo: no le dieron el micrófono y las redes estallan

Concierto de Juan Gabriel en el Zócalo 2025: horario, calles cerradas y todo lo que debes saber. Foto: AP/Matt Sayles, archivo

Concierto de Juan Gabriel en el Zócalo 2025: horario, calles cerradas y todo lo que debes saber

Kim Kardashian: EFE

Kim Kardashian luce su figura en un espectacular traje de baño blanco en la playa

[Publicidad]