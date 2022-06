Toñita no abandonará "Las estrellas bailan en Hoy" pese a lesión: "Soy una Guerrera"

Antonia Salazar Zamora, mejor conocida como Toñita, dice sentirse muy orgullosa de haber sido formada como en la vieja escuela, donde la máxima es el show debe continuar, y la ha seguido al pie de la letra en estos días después de haber sufrido un accidente en los ensayos para "Las estrellas bailan en Hoy", reality en el que participa y que ya se encuentra en su recta final.

"Si uno se acostumbra a decir, me duele ya no hago nada, nunca en la vida vas hacer nada, esto es de conocerte y saber hasta dónde llegar, cuando sienta que mi cuerpo no da más pues será no, y me importa poco si se enojan o no se enojan, eso lo tengo bien claro", dijo en entrevista para EL UNIVERSAL.

La excadémica se negó a abandonar la competnecia pese a que se encuentra lastimada, pues considera que esta puede ser una gran oportunidad para darle un nuevo impulso a su carrera; sin embargo está consciente de que su salud siempre será lo primero.

"Estar ahorita a donde estoy para mí es una oportunidad muy grande y la estoy aprovechando, pero tampoco me voy a lastimar o herir, conozco mis límites. Siempre he sido una mujer muy trabajadora, ustede me conocen desde los programas de Azteca, así me desmayara yo me regresaba a cantar, es algo que yo me impuse desde hace mucho tiempo, nunca me he permitido vencerme".

La cantante comentó que el accidente sucedió en el último repaso que le daban a la coreografía, los ensayos y la falta de alimento, ya que reconoció que no había comido en todo el día, hicieron que ella y su pareja, Jorge Losa, estuvieran cansados y sin fuerzas al momento de practicar una de las cargadas, lo que la llevó hasta el suelo y posteriormente al hospital.

"Aprendí la lección de que tienes que comer, entonces de aquí en adelante será de dame cinco minutos para comer, porque sino ya sé las consecuencias. Como practico box pude soportar el golpe con lo que es el antebrazo y hombros del lado derecho, pero no pude controlar el latigazo de la cabeza, entonces me pegué en la cabeza y me lastimé el cuello".

"La negra de oro", como también la llaman, dijo que todavía en su terquedad pidió dar otro repaso del baile, pero fue ahí que se dio cuenta que el dolor no pasaba y pidió ir al doctor para descartar que hubiera sufrido una lesión grave, que por fortuna no es así.

"A veces uno quiere dar el cien por ciento y en ocasiones el cuerpo anda cansado, por eso hay que poner atención a los llamados que nos hace, pero ya no me vuelve a suceder.

Toñita explica que tiene que traer el collarín todavía esta semana y que sólo se lo retira cuando tiene que ensayar, además de cumplir con los horarios de sus medicamentos para desinflamar y el dolor, pero nada que le impida cumplir con su compromiso en la pista de baile esta semana. Por suerte ella ya tenía una coreografía montada parapresentar el viernes pasado, pero le permitieron hacerla este lunes para la nueva ronda de baile, por lo que hoy estuvo ensayando desde temprano para pulirla.

"Ya estamos en las tres últimas semanas y a mí me gustaría llegar en la final, entonces yo no quiero que me vean débil o que me estoy 'achicopalado' porque me caí, mientras yo sepa que mi cuerpo puede hacerlo lo voy hacer, en caso contrario si les diré, no es que no quiera sino es porque no puedo. Cuando bailar el dolor se pierde, entonces de lo que debo preocuparme es de no lastimarme más, considero que Jorge y yo somos guerreros y le tenemos que dar porque así es, no vamos a bajar la guardia", finalizó.

