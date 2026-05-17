Ser parte de una de las boy bands más importantes del milenio podría parecer la meta para cualquier cantante joven, pero para Louis Tomlinson salir de ahí implicó aprender a cantar con el peso de esa historia encima.

One Direction fue uno de los grandes fenómenos del pop desde su debut en 2010 y hasta su pausa indefinida, tras la cual sus integrantes tuvieron que construir carreras propias fuera del grupo.

Ese antecedente le abrió puertas, pero también lo colocó frente a una comparación permanente. Para Louis, el éxito de la banda no desaparece cuando empieza la etapa solista.

“Definitivamente es más presión. Con la banda repartíamos la responsabilidad, sentíamos que no podíamos fallar y ahora mucho menos, todo cae sobre mis hombros”, dijo ayer en conferencia de prensa.

Tras tres álbumes, el británico cree haber encontrado finalmente su sonido. Para llegar a ese punto tuvo que salir de su país y grabar How did I get here? en Costa Rica, con el propósito de “salir de su burbuja”.

“Fue difícil encontrar mi propio sonido después de One Direction porque siempre he tenido millones de ojos encima, revisando constantemente lo que hago, pero me siento confiado con lo que logré”, reflexionó.

En ese camino, Tomlinson también reconoce que el público heredado de One Direction ha sido una base para sostener su carrera.

Ayer lo comprobó en el Tecate Emblema, donde se presentó por la noche ante un fandom que lo ha acompañado desde su etapa en la agrupación.

Llega al GNP

El 10 de abril de 2027, Louis Tomlinson regresará al Estadio GNP (antes Foro Sol), 14 años después de haber tocado ahí con Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik y Niall Horan, algo que agradece.

“Volver al lugar en el que toqué con One Direction como solista es gracias a los fans, al apoyo que me permite entrar en lugares tan grandes como este”, dijo.

Tomlinson también habló del vínculo con sus seguidores.

Aunque sabe que no puede conocerlos uno por uno, considera que muchos lo han acompañado desde antes de que cumpliera 17 años y han sido testigos de su vida pública y de sus cambios personales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.