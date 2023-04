Toma nota del nivel de estudios de Paola Eraso, la madre de Rafaela Castro, la nieta favorita de Verónica Castro

Verónica Castro está retirada de la televisión y recluida en su mansión de Acapulco. La celebridad mexicana disfruta de la tranquilidad de la playa aunque le soledad ha hecho añicos en ella y mucho se habla de su salud emocional porque extraña a su familia.

Dentro de sus familiares más queridos está Rafaela Castro, su nieta que es hija de Cristian Castro. Hace pocos días fue noticia porque la niña volvió a ver a su abuela y mucho tuvo que ver Paola Eraso, la madre de la pequeña y ex pareja del famoso cantante, quien no participó del reencuentro en Acapulco.

Paola Eraso, Rafaela Castro y Verónica Castro. Fuente: Instagram @rafaelacastroficial

La colombiana le dijo a TVyNovelas, que afortunadamente conoce al verdadero Cristian Castro, del cual se enamoró y por eso lo eligió como el padre de su hija, Rafaela Castro. “Sí, claro, (conozco) el lado que me enamoró de él, que me hizo estar con él y tener una hija con él. Lo que se comenta es como el show. Lo que Cristian muestra al público es totalmente diferente a como es en realidad: un hombre ordenado, centrado y organizado con sus proyectos, muy trabajador y se levanta temprano”, afirmó.

“Estaba adecuando el spa que tenía en Hacienda Santa Bárbara (Colombia) y me fui a comprar el menaje de las toallas y decoración a Miami. Lo conocí cuando estaba celebrando mi cumpleaños en un hotel. Eso fue hace cinco años. Cuando me lo presentaron, le dije que me gustaba mucho una de sus canciones, y resulta que el tema ¡no era de él!”, contó Eraso. Lo que pasó después es conocido, tuvieron a Rafaela Castro.

Paola Eraso contó que la llegada de su hija fue oportuna. “Exactamente. Estudié Relaciones Internacionales porque me gustaba conocer países y culturas, viajé mucho. Mi papá es marino y desde chiquiticos estamos viajando. Pero a mis 38 años sentí que era el momento de ser madre’’, confesó. Recordó cómo fue que a Verónica Castro le cambió la vida la llegada de la niña. “Sí, a la familia Castro también le cambió la vida, porque ellas (Verónica y su mamá, Socorro, abuela de Cristian) estaban dedicadas a descansar. Pero llegó esta bebé con esa energía tan impresionante a cambiarles sus actividades diarias’’, contó.