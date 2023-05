Tom Cruise: la dura infancia del actor que quiso enamorar a Shakira pero perdió ante Hamilton

Tom Cruise es uno de los actores más famosos y mejor pagos del mundo. La segunda entrega de Top Gun hizo explotar la taquilla y se prepara para el estreno de una nueva historia con Misión Imposible. Actualmente tiene una frondosa fortuna además de ser uno de los hombres más codiciados.

Sin embargo, sus intentos por seducir a Shakira fueron en vano. Tras mandarle flores y luego de que circulara la versión de que estaba muy interesado en conquistar a la colombiana, ella optó por pasear en yate con el piloto inglés Lewis Hamilton según la captaron los paparazzis. Al parecer a la barranquillera le gustan los deportistas, ya que Gerard Piqué fue un destacado defensor catalán.

Pero volviendo a Tom Cruise, hay que decir que si bien hoy tiene un presente muy exitoso, debió batallar muy duro en su infancia para salir adelante. Una de las personas que más lo marcó fue su padre, por cuya razón siempre fue muy desconfiado de la gente, él ha contado que se repetía a sí mismo que todas las personas que conocía tenían algo raro.

Junto a su madre y sus hermanas, empezaron una nueva vida en Kentucky pero debió ocuparse de su familia y su educación. Incluso recuerda haber vivido en la pobreza y no tener dinero para cubrir sus necesidades básicas como la alimentación. Tom Cruise destacó años después el papel de su madre. "Siempre estuvo ahí haciendo lo imposible para que a sus hijos no les faltara de nada", indicó el actor. A los 7 años le diagnosticaron dislexia y eso lo llevó a cambiar de escuela muchas veces, incluso no terminó la etapa del secundario.

Tom Cruise estuvo varios meses en un monasterio y pudo haber sido cura, pero cambió de planes aunque allí descubrió la pasión por interpretación. Con 19 años, el actor se mudó a Los Ángeles para perseguir el sueño de ser actor, algo que logró con algunos papeles hasta que se convirtió en la estrella que es hoy.