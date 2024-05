The Acolyte abre la puerta de Star Wars a Dafne Keen

En un videoclub con su padre, Dafne Keen creció viendo las películas de Star Wars. Cuando comenzó su camino en la carrera de actuación, siempre tuvo presente que uno de sus sueños era actuar para la franquicia, este 2024 con la serie The Acolyte lo logró.

“Desde niña me volví fanática, salía de ver las películas y fingía ser un maestro Jedi, una vez rompí una alerta de fuego de un hotel y tuvieron que evacuar por estar actuando con palos que me encontraba”, recuerda Daphne ante los fans de la saga en el marco de la Comic Culture Experience (CCXP), en el Centro Citibanamex.

Dafne también es recordada en la cultura popular por su papel como Laura en la película Logan, personaje por el que obtuvo un premio Empire a Mejor revelación de aquel 2017, pero asegura, ningún personaje la había llevado tanto a desafiarse física y emocionalmente como este.

La actriz Dafne Keen durante el panel de la serie "Star Wars The Acolyte" en la CCXP MX en el centro Citibanamex FOTOS Gabriel Pano El Universal

“Realmente es como si entraras en la piel de un Jedi, como si siguieras su filosofía, entonces tuve que practicar tai chi (arte marcial antigua que trabaja con el cuerpo y la mente) y entrenar mucho físicamente para las coreografías”.

Lo que más aprendió del personaje, añade la actriz británico-española, es la energía que tiene.

“Es de mucha paz, algo que yo no tengo de manera natural, me costaba mucho salir de la dinámica de agresividad cuando hacía una escena de acción, pero entrando en el papel fui encontrando el equilibrio que se necesita en la vida, y también el que se requieren para interpretar a algún personaje de Star Wars”.

Frente a ella miles de fans caracterizados con sables de luz se emocionaron por los detalles que Keen adelantó de la serie, que llegará a Disney+ el 4 de junio.

En The Acolyte, el público conocerá la historia de cómo una joven Padawan Jecki Lon (Dafne Keen) regresa con su antigua maestra Indarra (Carrie-Anne Moss) para retomar sus lecciones como Jedi, y con ello enfrentar a las amenazas persistentes en la galaxia, pero cuanto más se adentran, descubren que la amenaza es más grande de lo que pensaban.

Asistentes a la convención CCXP MX en el centro Citibanamex. FOTOS Gabriel Pano El Universal

Alien regresa a sus raíces

Pero Star Wars no fue la única franquicia que celebró un estreno, también los fanáticos de Alien tuvieron oportunidad de conocer a Federico Álvarez, director uruguayo que está detrás de la nueva película de la saga Alien: Romulus.

A lo largo de la franquicia han desfilado directores como Jean-Pierre Jeunet, David Fincher y hasta James Cameron, quienes han buscado imprimir un sello ahora con Álvarez al mando: el realizador buscó volver a las raíces de la primera película dirigida por Ridley Scott en 1979.

“Lo que yo quería era llevar esta historia al principio, al terror, porque eso es lo que es esta película, una película de terror, después cuando se convirtió en franquicia claro, muchos pensaron que era ciencia ficción, pero no quería dejar de lado ese terror que desde el principio me impactó de la primera película, a mí me gustan los pasillos oscuros, las situaciones apremiantes, quería regresar esta película a eso”.

Álvarez agregó que quiso hacer una película para cualquiera, que no se tenga la necesidad de reflexionar una y otra vez sobre el mensaje de la historia.

“De pronto la franquicia creció tanto que la gente piensa que estas películas son sofisticadas, filosóficas pero no, esta película se trata de la experiencia humana que es sobrevivir, de cómo me puedo salvar y cómo los humanos se llevan al límite para salvarse, y siempre en estas historias hay un personaje que lo descubre”.

Junto al sudamericano trabajó el director de fotografía mexicano Galo Olivares (ROMA), con lo que se concretó un equipo con mucha representatividad latinoamericana.

“Cuando hay gente como Galo, o como yo en una producción estadounidense, hay mucha gente latina hablando en español; desde que el director de fotografía habla español, todo el crew estadounidense se confunde, pero cuando entre nosotros hablamos el mismo idioma se hace una experiencia mucho más íntima, mucho más nuestra”, reconoce sobre el filme, cuyo estreno está previsto para el 16 de agosto.