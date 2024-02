Thali García revela las verdaderas razones por las que decidió abandonar “La casa de los famosos”

La cuarta temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo sigue dando sorpresas, ya que, después de la eliminación de Fernando Lozada, el pasado domingo, otro habitante fue expulsado del reality.

Se trata de Thali García, quien para muchos era uno de los participantes más fuertes. Sin embargo, a diferencia de los eliminados, la actriz no pasó por una ronda de eliminación ni una votación por parte del público; sino que quedó fuera del proyecto por decisión propia.

Thali, deliberadamente, rompió una de las reglas principales del juego: salió de la casa sin permiso, lo que, de inmediato, causó su descalificación.









Ante este hecho, no solo los fans del programa quedaron completamente atónitos, también la producción. Incluso, el conductor, Nacho Lozano, no entendió lo que estaba sucediendo, pero sí fue claro: "Después de la decisión de Thali de salir, ya no forma parte de ‘La casa de los famosos’, ha quedado fuera de la carrera rumbo al maletín con 200 mil dólares”, explicó.

¿Cuáles fueron las razones de Thali para abandonar el reality show?

Después de su salida, los televidentes comenzaron a crear diferentes teorías, una de ellas relacionada con el cantante Lupillo Rivera. Y es que la amistad que estaba surgiendo entre ambos comenzaba a despertar sospechas, tanto que algunos fans aseguraron que estaba naciendo la chispa del amor.

Sin embargo, la mexicana decidió aclarar las razones por las que declinó su participación, y, además, de desarrollar una gran ansiedad, confirmó que el hermano de Jenni Rivera tuvo mucho que ver: “Para mí fue muy bizarro despertar en mi aniversario ocho, en unas situaciones muy particulares, en donde sentí que desde hace algunos días le estaban dando un manejo a la relación que tengo con Lupillo con una connotación que no me gusta”, dijo.

Thali reconoció que prefirió anteponer a su familia, su matrimonio y su imagen al premio en efectivo; y hasta pidió una disculpa por lo que el público llegó a creer: “(Lupillo) Me elige por segunda vez para ir a la suite, pero yo creo en él. ¿De qué me sirve ganar si no tengo lo más importante? Quiero pedirle una disculpa al público, no tenemos conocimientos de lo que pasa afuera", agregó.

Por último, agradeció el apoyo que ha recibido por parte del público y dejó claro que jamás pensó en fallarle a sus fans: “En días pasados y en varias ocasiones llegaban personas a gritar cosas muy bonitas, apoyándonos, fue una gran sorpresa para mí, quiero pedirle una disculpa al público que nos está apoyando desde afuera. no quiero que piensen que es por falta de cariño o agradecimiento”, finalizó.









