Niurka Marcos se entera de “La casa de los famosos” por sus fans

En este momento Niurka Marcos tiene una apretada agenda de trabajo, pues dice que se encuentra ensayando la obra de teatro “Lagunilla mi barrio” y está metida en el estudio, grabando videos, por lo que no ha tenido tiempo de seguir la cuarta entrega de “La casa de los famosos” de Telemundo, en la que ella estuvo hace dos temporadas, sin embargo, tiene una forma para mantenerse actualizada, que es gracias a su fandom, que en todo momento le envía mensajes sobre los temas más importantes. “He estado muy al pendiente porque mis fans, mis bebés nius -como se hacen llamar sus admiradores- me hacen llegar mucha información y obviamente también escucho a mi hijo”.

A un año de casada, Oka Giner sigue en un cuento de hadas

La actriz Oka Giner, protagonista de la telenovela “Marea de pasiones”, lleva un año casada con Ignacio Redondo, tiempo en el que, dice, se siente como un cuento de hadas, a pesar de que muchas personas le han hecho comentarios negativos sobre tener un matrimonio, cuestionándole si estaba segura de querer dar ese paso en su vida. “Ha sido divino este año y un mes. A mí me decían ‘¿estás segura?’ Yo decía ‘¿de qué no me estoy enterando?’”, comparte Giner al respecto. Para la pareja, detalla la actriz, este tiempo no ha sido pesado y, de hecho, se siguen sintiendo como si fueran novios. “Nada ha cambiado, es maravilloso, recomiendo ampliamente casarse”.

Foto: Cortesía Claudia Ortega

Teatro de los Insurgentes no olvida a Rebecca Jones

Rebecca Jones sigue viva en el Teatro de los Insurgentes y no es porque digan que su fantasma se aparece en el lugar donde presentó varias obras como “Rosa de dos aromas” y “Cómo aprendí a manejar”, sino porque hay un camerino que lleva su nombre. Empleados dicen que hasta ahora, como aseguran leyendas con otros actores, no la han escuchado o visto pasear entre los pasillos. Además del nombre de Jones, los camerinos llevan los de artistas como Silvia Pinal, Daniela Romo y Diego Luna.

Rebecca Jones. Foto: Instagram @la_rebeccajones