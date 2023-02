Tenoch rinde honor a Angela Bassett

Beverly Hills, California.— Mientras que en Black Panther: Wakanda forever (2022) el mexicano Tenoch Huerta con su personaje de Namor antagonizó a la reina del país enclavado en el universo Marvel, la noche del viernes le tocó rendir tributo a la actriz que protagonizó a la monarca, Angela Bassett, entregándole la presea honorífica de la Asociación de Críticos de Los Ángeles, HCA.

La misma velada tuvo a Eugenio Derbez y Kate del Castillo como presentadores de premios a lo mejor del cine de 2022.

“Angela Bassett nos ha hecho experimentar 100 vidas a través de sus ojos, piel y alma. No sólo nos ha mostrado lo que puede lastimarnos, sino lo que puede sanar nuestras almas. Cuando trabajé con ella en Wakanda forever fue volver nuestras escenas en una clase de actuación por parte de esta maravillosa artista”, explicó el actor.

“Más de una vez me quedé de pie admirando a Angela en vez de decirle mis parlamentos; por eso es un honor para mí darle este reconocimiento en este breve espacio de tiempo llamado vida“, prosiguió Huerta en su discurso de introducción al premio Filmmaking Achievement Award, frente a la sala llena del hotel The Beverly Wilshire.

La también productora y directora, Bassett, de 64 años, nominada este año al Oscar a Mejor Actriz de reparto y en cuya filmografía se encuentra personificar a la cantante Tina Turner en What’s love got to do with it (1993), abrazó a Huerta.

“¡Gracias, Tenoch por tu bello discurso! Fue un placer trabajar contigo y espero con emoción lo que nos vas a seguir dando en tu maravillosa carrera”, le dijo.

Además de su premio por trayectoria en el cine para Bassett, la joven asociación HCA la galardonó como Actriz de reparto por Wakanda forever, sumándose a Ke Huy Quan y Michelle Yeoh como Actor de reparto y Mejor actriz por Todo en todas partes al mismo tiempo, así como Brendan Fraser como Mejor actor por La ballena.

“Todos los que estamos aquí somos muy afortunados, porque hay mucha gente abrumada ya sea por un trauma, por una pérdida o por la desilusión, con el miedo que han cargado con ellos. Mi personaje en La ballena, Charlie, es uno de esos tipos. Él sólo quiere hacer una cosa con su vida y creo que eso lo compartimos, queremos sentirnos afortunados, ser el héroe. Vencer a esa gran ballena blanca. Por eso al final del filme, Charlie está listo para dar ese paso”, expresó Fraser en su momento.

Kate del Castillo fue invitada por la HCA a entregar al lado del actor Brandon Perea el premio a Película independiente, terna en la que triunfó la animada Marcell the shell with shoes on.



Kate del Castillo entregó premio junto al actor Brandon Perea. Foto: Rob Latour / AFP



Por su parte, Derbez como exponente latino en Hollywood, cerró la noche de la mano de los organizadores de la HCA, entregando el premio a Mejor Película a Todo en todas partes al mismo tiempo. La otra gran triunfadora de la noche fue RRR (Netflix) como Película internacional, Cinta de Acción, Canción tema (“Naatu Naatu”) y Dobles de Acción.



Eugenio Derbez cerró la gala entregando el premio a Mejor película. Foto: Rob Latour / AFP



Entre los premios técnicos destacaron Fotografía para Claudio Miranda por Top Gun: Maverick, Maquillaje por La ballena y Efectos visuales para Avatar: El camino del agua.

La HCA también rindió homenaje al veterano diseñador de producción Rick Carter (Parque Jurásico), al joven actor Gabrielle LaBelle (Los Fabelman) y al escritor y director Ryan Johnson (Knives out).

