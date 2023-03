Tenoch cuelga la capa de Namor para ir con un tal Pedro Páramo

Luego de interpretar al señor de los mares, Namor, en la más reciente película de la Pantera Negra (Black Panther: Wakanda forever), el mexicano Tenoch Huerta se alista para vivir el realismo mágico de Pedro Páramo.

La adaptación fílmica de la novela de Juan Rulfo arranca próximamente su rodaje bajo la dirección Rodrigo Prieto, cinefotógrafo nominado al Oscar en dos ocasiones.

“Me matan si digo a quien hago, pero no me matan en la historia”, bromea Tenoch.

“Hemos ensayado y Rodrigo está muy bien, entiende el proceso de los actores, nos lleva bien. Nos pasamos horas hablando del personaje, de las circunstancias, es un proceso gozoso”, adelanta Huerta.

Pedro Páramo, publicada originalmente en 1955, narra dos historias: la de Juan Preciado, quien llega al pueblo de Comala en busca de su padre, y la del hombre que da título a la novela, corrupto por la Revolución.

Netflix se encuentra detrás del proyecto cuyo diseño de producción corre a cargo de Eugenio Caballero, ganador del premio de la Academia por El laberinto del fauno.

Ayer el también actor de Narcos: México y Días de gracia fue una de las figuras de La Mole Convention 2023, realizada en el WTC, donde convivió con cientos de fans a quienes les firmó objetos y posó para fotos.

“Ni en mis sueños más guajiros vi esto (risas), es muy bonito todo esto, soy enemigo de guardar las emociones y hay que soltarlas. La gente me desea suerte, me dice de la inspiración que sienten al ver a Namor (villano en la secuela de Black Panther) en pantalla. Es una bocanada de aire fresco para mí”, apunta Tenoch.

Luego del fenómeno que ha sido el personaje de Namor en su carrera, dice que su cotidianidad no ha cambiado, aunque sí ha recibido menos ofertas laborales que antes. Lo que ha ido en aumento es la cantidad de fotos que le piden en la calle.

“Yo le doy fotos a todo mundo excepto cuando estoy con mis hijas, ahí sí digo que no porque las ando cuidando y nadie se ofende o vuelve loco, lo entienden. Si te mantienes como eres la gente te trata igual, el problema es cuando tú mismo te tratas de estrella y te estás deshumanizando, obviamente la gente lo va a hacer y te conviertes en un objeto para ellos, pero es porque tú mismo te pusiste mamón”, considera.

“Si ha bajado un poco (invitaciones a series y películas), no tengo idea por qué, pero al final del día no me falta trabajo”, señala a pregunta expresa.

Entre las más recientes invitaciones de trabajo de Tenoch se encuentran Pedro Páramo, a iniciar en un mes, y El elegido, esta última basada en el comic estadounidense “American Jesus” que rodó a fines del año pasado en Baja California, en espera de fecha de estreno.