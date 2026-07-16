La actuación no es precisamente de esas carreras que aseguran trabajo y estabilidad económica, Moisés Arizmendi lo sabe y por ello agradece estar vigente en la pantalla.

“Prefiero ser un actor con trabajo que uno sin, es lo que más me importa en la vida, porque eso me da un termómetro de que me puedo seguir dedicando a esto”, explicó.

Moisés está involucrado en dos proyectos, la serie Una familia complicada (ViX), en la que da vida al manipulador Lorenzo, y en la telenovela Tierra de amor y coraje, que produce José Alberto Castro, en la que interpreta a Paco, un hombre de campo, enamorado de Jovita, su esposa (Dalilah Polanco), que estrenará el 4 de septiembre, también por ViX.

“Ojalá que me vaya convirtiendo en lo que he aspirado, un primer actor con capacidad de interpretar personajes con distintas complejidades, que mi trabajo tenga cabida tanto en novelas, teatro o cine, que son lenguajes diferentes, y que eventualmente mis papeles sean recordados”.

Por eso el actor decidió formar parte de ambas historias, porque además de una trama interesante, dice, ponen a prueba lo que ha aprendido.

“Lorenzo es un hombre de mundo, llega a la familia más rica del pueblo y se casa con la hija mayor, es el gran macho heredero; y Paco es lo contrario, humilde, leal a la familia con la que ha trabajado, su único error es un amor del pasado, dice de sus personajes”.

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La familia como inspiración

Curiosamente ambas: serie y telenovela, tienen como trasfondo los conflictos que se gestan en familia.

“Decía mi maestro Ludwik Margules que el origen de todo el mal está en la familia, que observáramos a las nuestras y nos daríamos cuenta, porque ahí están los odios y los amores más básicos y profundos, si pensamos en las transgresiones más fuertes, en los mitos griegos, también están en la familia, ahí están Edipo y Yocasta”.

Moisés espera que al estrenarse Tierra de amor y coraje, tanto el público de México como el de EU la reciban bien, porque parte del objetivo de haber grabado en locaciones de Arizona, es brindar un punto de identificación con la gente latina que vive del otro lado de la frontera.

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