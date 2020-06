Giorgio Tsoukalos hace de los aliens su fortaleza

Entre los intereses del ufólogo Giorgio Tsoukalos no está tratar de convencer a quienes no creen en extraterrestres. La evidencia, explica, está ahí, pero él no puede decir nada que cambie su forma de pensar.

“Cada individuo tiene que estar listo para explorar estas preguntas por su cuenta y tal vez un día cambien de idea y comiencen a estar de acuerdo, tal vez no, pero no voy a perder tiempo en eso porque no me importa”, dice a EL UNIVERSAL.

Lo que puede compartir con el público es que no hay que sentir miedo ante la existencia de una vida más allá de la que conocemos.

En su caso, el conductor del programa Alienígenas ancestrales nunca ha sentido temor.

“Me gustaría decirle al público que ellos tampoco deberían de sentirlo porque de acuerdo con muchos de los textos antiguos con los que estoy familiarizado nosotros somos sus hijos, ellos nos han creado a su imagen”, comenta a EL UNIVERSAL en entrevista telefónica.

“Tuve un tiempo muy difícil cuando unos de mis colegas estaban sugiriendo que los aliens estaban aquí para cosechar nuestras almas o para usarnos como esclavos, como una fuerza de trabajo y cosas por el estilo. Esa no es la idea que yo tengo sobre la intervención extraterrestre que sucedió hace mucho tiempo”, señala.

El investigador es claro al explicar que para él estos seres alienígenas son nuestros maestros que al ver el potencial del ser humano hace muchos años le dieron las herramientas para su desarrollo.

En definitiva, no son una amenaza, dice el investigador reconocido por estar a la cabeza del programa que se transmite a lo largo de la semana en diversos horarios por History y está disponible a través de la aplicación oficial del canal.

“Si ellos quisieran destruirnos o conquistarnos como en la película Independence day o esas maravillosas y locas cintas hollywodenses creo que hubiera pasado hace mucho tiempo antes de que tuviéramos bombas nucleares.

“Al final, también es importante salvar la madre tierra y digamos que los extraterrestres vinieran a pelear contra nosotros: en primer lugar no tendríamos ninguna oportunidad, en segundo dispararíamos cada arma nuclear al espacio y nos borraríamos no sólo a nosotros sino también a la madre tierra”.

Con una vida dedicada a la ufología, Tsoukalos también ha estado detrás de otros títulos de History como Búsqueda alienígena. Para él, su gusto por estos temas llegó desde temprana edad, cuando tenía siete años gracias a sus abuelos y padres, quienes le leían cuentos para dormir y libros sobre historia y temas como la Atlántida. Cuando tenía unos 15 años redescubrió los libros de textos y se adentró en más temas.

“Nos recuerdo sentados a la mesa de la cocina en la noche, mis papás y mis abuelos filosofando y hablando sobre toda esta tecnología que nos rodea que pareciera haber estado aquí mucho antes.

“Me tomó un tiempo entender de qué hablaban pero ellos plantaron esa semilla y les agradezco”.