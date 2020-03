Actores dejarán los escenarios para probar suerte en otros oficios

Desde Dalilah Polanco preparando garnachas en un puesto callejero hasta el standupero Gon Curiel convertido en albañil o Alexis Ayala como vendedor de pollo será parte de lo que se verá en el programa "DL & Compañía" que se estrena el martes 17 de marzo por Canal 5.

Mara Escalante, caracterizada en su personaje de Doña Lucha, será la conductora que llevará a las celebridades a experimentar los trabajos del día a día.

En conferencia de prensa parte del elenco compartió lo que significa el proyecto y los retos a los que se enfrentaron.

También lee: Mujeres comediantes rompen estereotipos con bromas

"Estamos pasando momentos muy difíciles, como comediantes nos ha bajado la chamba. Yo desperté un día y me dije '¿cómo puedes ayudar a estas criaturas a que tengan trabajo?'", bromeó Doña Lucha.

"Yo creo que ellos sí tienen talento pero está muy escondido", comentó.

En una de sus experiencias Dalilah Polanco compartió que trabajó junto a un ropavejero y al final del día no lograron juntar ni 300 pesos. Para la actriz fue el darse cuenta no sólo de todo el trabajo que implica dedicarse a eso, sino que además fue una evidencia de que a veces la misma gente en lugar de regalar las cosas que ya no le sirven busca sacar provecho y venderlas.

También lee: Tania Rincón y Maurico Barcelata conducirán programa de Televisa

"No valoramos y no respetamos el trabajo de la gente", comentó Dalilah.

Bárbara Torres, quien también forma parte del proyecto, compartió que su aprendizaje fue el ver la vida con sentido del humor, al observar cómo la gente realiza trabajos tan pesados, pero sonríe cada día.

La estructura del programa producido por Eduardo Suárez presentará las cápsulas en las que se verá a los famosos realizar una profesión para después, ya en el foro, recibir los comentarios de Doña Lucha y presentar un número de stand up inspirado en su experiencia. Además al inicio de cada show la propia Mara Escalante en su personaje, hará un monólogo.

También lee: Leticia Calderón, una villana consentida de Televisa

En cada programa participarán 6 personalidades y un invitado VIP. Esta primera temporada ya está grabada y cuenta con diez capítulos. En conferencia el productor aseguró que espera recibir buena respuesta del público para contar con una segunda emisión.

al