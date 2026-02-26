El oso de peluche que conocimos en la película "Ted" (2012) fuma, bebe, trabaja, se mete en líos y hasta fue raptado por hablar y moverse.

Por eso resulta interesante que, más allá del escándalo y la fama, la nueva entrega de su precuela televisiva muestre a un Ted que, antes y después de convertirse en celebridad, también fue en la preparatoria ese amigo incómodo que vive en casa y que “mete su cuchara” en todo.

“Hay asuntos que, si los abordas de frente, hacen que la gente se cierre o cambie de canal. Pero si los introduces en un contexto cómico se vuelven más receptivos”, explica el actor Max Burkholder, quien interpreta a John Bennett?, el amigo humano de Ted, en entrevista con EL UNIVERSAL.

Así, la temporada dos de la serie, que se estrena el 5 de marzo por Universal+, transcurre entre bromas punzantes y discusiones familiares y vuelve a utilizar la comedia como vehículo para abordar asuntos que siguen generando debate más allá de la ficción: las diferencias generacionales, los choques de valores y las posturas políticas que dividen incluso a quienes comparten la mesa.

“Hay cuestiones que uno pensaría que ya quedaron en el pasado y que no habría necesidad de volver a discutir. Lamentablemente no es así: siguen siendo temas que deben hablarse”, indica el actor, cuyo personaje se encuentra atrapado en un conflicto familiar entre un padre conservador y una prima de ideas liberales.

Amistad blindada

El universo creado por Seth MacFarlane vuelve en esta secuela al Massachusetts de 1994 con ocho episodios ambientados en ese año, antes de que ambos protagonistas se transformaran en los adultos cínicos que el público conoció en cine en 2012 y 2015.

Esto es algo que para el actor de 28 años afianza aquel vínculo vulnerable y genuino con el que la historia ha conectado con distintas generaciones.

“Me reconfirmó muchas cosas que ya sabía sobre la amistad: que puede ser inexplicable. No importa cuánto te moleste alguien o en cuántas situaciones problemáticas te meta; si hay amor real, entonces sigues siendo su amigo”, considera Max.

Antes de encarnar a John en la versión joven del personaje, Burkholder ya había trabajado en el universo animado de MacFarlane como actor de voz en "Family guy", "American dad!" y "The Cleveland show", una experiencia que marcó su formación cómica.

“Ese sentido del humor, su ritmo y la forma en que se estructuran los chistes están en mi ADN cómico. Yo crecí no solo viéndolos, sino siendo parte de ellos”, comenta.

Explica que ese ADN es por lo que el personaje conecta con audiencias fuera de EU: el humor visual de Ted, un oso animado reaccionando de forma exagerada en situaciones cotidianas que funciona sin importar el idioma.

“Ese tipo de comedia visual cruza cualquier barrera cultural o de idioma. Y además, los chistes están muy bien escritos, así que no me sorprende que tenga tantos fans”.