"Sugar": todo un reto para De la Torre, Sánchez Navarro y Miramontes

El musical "Sugar" ha representado un reto para sus protagonistas Arath de la Torre, Cassandra Sánchez Navarro y Ariel Miramontes, no sólo en el plano profesional al mezclar actuación, canto, baile y comedia, sino que también a nivel personal.

“Hace un año estaba entrando al quirógrafo para una operación de cervicales, donde mi diagnostico era complicado, hoy estoy bailando, estoy cantando, estoy actuando con un comediante como mi compañero Ariel, es algo que no puedo creer, porque el diagnostico era que yo perdiera la movilidad en algunas áreas y ahorita falla un poco el tap, pero le estamos echando hue… Más que un logro personal, es un agradecimiento a la vida de darme la oportunidad se seguir adelante en mi carrera”, compartió Arath de la Torre.

El actor explicó fueron meses de combinar trabajo y sesiones de rehabilitación, pero la misma carrera le ponía enfrente retos físicos a superar, es por eso que se siente agradecido de estar en un proyecto que exige tanto de él, aunque tenga que hacerlo en contra de las indicaciones del médico.

“Pero me siento fuerte, el escenario siempre me ha dado fortaleza, cuando uno viene cansado, con miles de broncas, incluso físicamente sintiéndose mal, hay una especie de adrenalina que nos cura y te pone hacer cosas en el escenario que ni tú te imaginas que puedas hacer. Las cosas pasan por algo y estoy aquí, vivo, tranquilo y con muchas ganas de hacer reír a toda la gente que venga a ver esta obra. La base de los actores es nuestro cuerpo y voz, mi cuerpo se vio afectado pero estoy nuevamente de pie, empezando de nuevo con muchas ganas”.

Quién tiene un desafío grande, pero por el hecho de que tiene que dejar en alto el prestigio de su linaje es Cassandra Sánchez Navarro, nieta de Manolo y Fela Fábregas, quien por primera vez protagoniza una puesta en escena y debutará en el género de los musicales el 17 de octubre en el Teatro de los Insurgentes.

“Mis abuelos estarían muy orgullosos de mí, muy contentos y celosos de que no produjeron esta obra. Lo bonito de esto es que lo comparto con ellos y me estarán acompañando toda la temporada. Cómo no van a estar contentos, si vivieron toda sus vida en el escenario”, declaró Cassandra.

Ella consideró que el estar en este musical como protagonista y en un teatro como el Insurgentes, es uno de sus sueños hechos realidad porque se lo ha ganado a pulso con su trabajo y para seguir mereciéndolo, está aprovechando para aprender todo lo que pueda no sólo de sus maestros sino también de todos sus compañeros que son unos expertos en la materia.

En el caso de Ariel Miramontes su trabajo es dejar de lado a su personaje de Albertano, el cual considera una bendición para su carrera, porque no sólo la gente lo pide también los empresarios, pero siempre ha aceptado hacer personajes que lo saquen de su zona de confort, como la Bugambilia de la obra "Aventurera".

“A Albertano lo quiero mucho y seguramente lo seguiré haciendo como Chabelo, nada más le meteré unas canas a la peluca”, dijo Miramontes.

Los productores Alejandro Gou, Tina Galindo y Claudio Carrera, explicaron que se trata de una gran producción, que se adaptó a la época actual en cuanto a tecnología, pero sigue conservando su esencia, divertir y hacer reír a la gente, viendo como dos músicos callejeros Joe (Arath de la Torre) y Jerry (Ariel Miramontes) huyen de la mafia disfrazados de mujeres, miembros de una orquesta de señoritas, donde conocerán a la traviesa Sugar (Cassandra Sánchez Navarro), provocando una serie de enredos.

