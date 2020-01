Sin temor a las comparaciones, el cantante Samo asume el reto de subir al escenario del musical "Jesucristo Superestrella" dando vida a Pedro, personaje que hasta el mes pasado interpretó Yahir y que deja para protagonizar "Hoy no me puedo levantar".

“Me subo a dar lo mejor de mí, lleno de emoción y de agradecimiento. Haré mi interpretación de cómo siento y percibo el personaje, eso es lo que verán. Nunca he hecho teatro y es la primera vez que toca a mi puerta. No pude decir que no, porque independientemente de disfrutar de una experiencia distinta en mi carrera, es algo que me nutre como artista. Así que estoy muy agradecido porque vieron en mí ese personaje, así que tengo un compromiso muy grande y estaré al cien en estas presentaciones”, dijo Samo.

Samo debutará en este montaje el 17 de enero, justo cuando se develará una placa por las 180 mil personas que han visto la obra, por lo cual Aleks Syntek, Adal Ramones, Adrián Uribe, Yahir, Sabo Romo, Faisy, Reily y Andrea Legarreta serán los padrinos.

También lee: Samo no soporta salir mal en las fotos

El interprete de temas como "Doy un paso atrás" y "Sin ti" explicó que se ha estado preparando intensamente en actuación, teniendo como coach al director residente Donald Bertrand.

“Siempre he creído que las oportunidades que llegan a la carrera de un artista, es por que están en el camino y uno simplemente va caminando y compartiendo la pasión por esta carrera. Gracias a la compañía que me ha abrazado de manera espectacular, siempre están ahí para apoyarme”, comentó el ex integrante de Camila.

El productor asociado Guillermo Wiechers, explicó que la presencia de Samo se contempló desde el principio, incluso se mando su audición en video a las oficinas de Andrew Lloyd Webber, pero por cuestiones de tiempo no se pudo incluir en el elenco original; también destacó la manera en que las estrellas pop que forman parte del elenco, se han acoplado muy bien a la disciplina que el teatro musical requiere, dejando a un lado cualquier ego, lo que ha permitido medio año de temporada.

También lee: Samo sufre asalto con violencia en la carretera Puebla-Tlaxcala

Al respecto de alargar un poco más el tiempo de "Jesucristo Superestrella" en la cartelera, el productor Alejandro Gou comentó que cada vez se vuelve más complicado porque las agendas de los artistas María José, Beto Cuevas, Eric Rubí, Leonardo de Lozanne, Kalimba y el propio Enrique Guzmán, han llegado a ser más complicadas como para seguir sumando fechas al musical, pero espera llegar aproximadamente a Semana Santa (5 al 11 de abril) para después confirmar.

“El 1 de febrero cumplo 77 años de edad. Me cuesta mucho trabajo hacer las cosas al mismo tiempo, entonces estoy acomodando fechas de 'Se habla español' (su gira del disco de duetos) de tal forma que quede la obra como quiere Gou, porque sería una tontería de mi parte parar algo que está teniendo éxito”, expresó Enrique Guzmán.

nrv