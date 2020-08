Adrián Vázquez no quiere hartar con el streaming

Adrián Vázquez dosifica la cantidad de contenido teatral que le ofrece a su público con el fin de no ser repetitivo.

El dramaturgo ha dirigido más de una docena de proyectos en teatro, entre ellos "Fractales", "Algo de un tal Shakespeare" y "Wenses y Lala", una historia de amor que ha estado en cartelera por más de cuatro años y recibido premios de dirección, actuación y dramaturgia. Durante la pandemia, este y otros proyectos los ha trasladado con cautela al streaming.

"Intentamos ser un tanto reservados, muy medidos para no hartar a la gente, dimos una función de Wenses y Lala, vamos a dar una de El hijo de mi padre el 10 de agosto y tendremos a finales de agosto una de Algo de un tal Shakespeare; no estamos proponiendo estar en temporada ni que esto es teatro, la van a ver a través de las cámaras en sus pantallas, pero no es teatro, no se van a llevar la experiencia teatral porque eso solamente nos lo da la presencia física del espectador", afirmó Vázquez en entrevista.

Con su puesta en escena "El hijo de mi padre" no sólo interpreta 18 personajes, sino que además pone sobre la mesa temas de autoconocimiento, verdad y conciencia. Se trata de un espectáculo para adolescentes y adultos, que ahora presentará con su propia compañía productora "Los tristes tigres" en la nueva modalidad virtual del Foro Skakespeare: "Foroahksprlive".

La representación se llevará a cabo en vivo, pero sin público, quienes tendrán que comprar su boleto por un costo de 100 pesos a través de Boletia y posteriormente disfrutarlo desde sus casas. El actor nominado al premio Ariel 2020, asegura que aunque esto representa una ayuda económica, nunca será igual de rentable que una presentación física.

"No es igual de redituable, pero creo que no es ahorita nuestra finalidad, nosotros como compañía lo hacemos más por atender a la gente que nos honra con seguirnos. Si bien es cierto, representa una entrada de dinero, nunca será como presentarte en vivo y en temporada, no lo es, pero creo que lo importante ahorita con la contingencia es aportar cosas positivas a la sociedad, tengo la esperanza de que apenas reabran los teatros, la gente estará habida de ir a ver nuestras obras".

La cita será este domingo 10 de agosto a las 20:30 horas y se repetirá a finales de agosto. Además, el también director, actualmente trabaja en dos guiones teatrales más y dos series que él mismo protagonizará.

