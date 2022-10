Taylor Swift quita la palabra “gorda” de su videoclip “Anti-Hero”

Muchas son las críticas que recibió Taylor Swift con “Anti-Hero”. primer sencillo de su más reciente álbum “Midnights”, porque en una escena del videoclip aparecía la palabra “gorda”, en inglés, lo cual generó un debate entre la audiencia.

Cibernautas acusaron a la estrella del pop de promover la gordofobia, por lo que optó por eliminar esta escena en el que aparece Swift en un baño y se sube a una báscula, en donde antes aparecía el término “fat”, pero ahora ya no está.



Foto: Instagram

Primero fue Apple Music quien eliminó esta palabra que causó controversia, después, el viernes pasado también fue retirada de YouTube, aunque no se han dado declaraciones al respecto después de esto.

Terrible. Just awful. Fatphobia at its finest. And from a skinny, rich, white, straight cis woman. Your choice to include this will cause intense harm to many people.

— kt lynn (@katievb1886) October 22, 2022