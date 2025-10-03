“No solo está lanzando un álbum, está orquestando un fenómeno cultural”: Taylor Swift presenta hoy su decimosegundo álbum, con material de promoción que demuestra que la cantante de country convertida en estrella pop es tan hábil tanto en la música como en los negocios.

El aclamado y muy esperado disco The life of a showgirl se inspiró en las experiencias de Swift durante su gira de conciertos Eras, que batió récords, y que coincidió con el romance de la cantante con su ahora prometido, Travis Kelce, estrella del futbol americano tres veces campeón del Super Bowl.

Desde las pistas que dio durante su última gira en 2024 hasta las proyecciones en cines el fin de semana para acompañar el nuevo álbum, “el lanzamiento de The life of a showgirl demuestra cómo Taylor Swift ha perfeccionado el marketing como arte narrativo”, señaló Robin Landa, profesora especializada en publicidad y branding en la Universidad de Kean.

El álbum “nació durante la época más feliz, loca e intensa de mi vida. Y esa emoción se refleja” en sus 12 canciones, aseguró Swift.

Así que, después de lanzar un undécimo álbum más oscuro (The tortured poets department o TTPD) el año pasado, parece que la artista volvió al pop.

Swift, de 35 años, ha tenido éxitos como “22” y “Shake it off” —enérgicos y bailables—, creados junto al mismo dúo de producción sueco, Max Martin y Shellback (Karl Johan Schuster).

Decir que este nuevo álbum, que incluye un dueto con la estrella emergente del pop Sabrina Carpenter, es muy esperado, es quedarse corto.

The life of a showgirl es el más preguardado en la plataforma de streaming Spotify, incluso rompiendo el récord impuesto el año pasado por TTPD.

Junto con el lanzamiento, salas de cine en unos 50 países programaron proyecciones especiales de viernes a domingo. Se presentará un videoclip y su making-off, así como una versión karaoke del disco, y según el sitio web Deadline, se espera que el evento genere entre 30 y 50 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos.

Swift anunció a mediados de agosto el lanzamiento de su álbum en el pódcast de su prometido Travis Kelce. AFP