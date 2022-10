Tania Rincón se corona como la reina de los minivestidos con estos 3 modelos

Tania Rincón se ha convertido en toda una referente del mundo de la moda. Desde su cuenta de Instagram, donde congrega casi 4 millones de seguidores, enloquece al fandom con cada uno de sus looks. Su sencillez y su más que buen gusto la han llevado a imponer su estilo a varias mujeres sin importar la edad.

Lee también: Tania Rincón: el nivel de estudios de la conductora que desbanca a Galilea Montijo te sorprenderá

Es que si hay algo que siempre caracteriza a Tania Rincón es su versatilidad a la hora de vestirse. Cada vez que aparece se ve hasta mucho más joven de lo que es gracias a sus acertadas elecciones de vestuarios. Sin embargo, si hay algo que le queda increíble es el corto y gracias a sus 3 últimas fotografías ha logrado coronarse como la reina de los minivestidos.

El remerón verde agua

La ex reina de belleza mexicana posó hace unos días con un remerón verde agua que le sentó estupendo. El diseño le valió más de 40 likes en su posteo y los elogios de sus propios compañeros de programa. Entre ellos no faltó el de Galilea Montijo que apuntó: “Amé”. “Pero qué bonita, no importa cuando diga o se lea esto”, agregó el chef Mariano de Venga la Alegría.



Lee también: Adame está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para que castiguen a sus agresores

Los flecos de colores

Hace poco, Tania Rincón se puso otro minivestido con el que captó la atención de sus seguidores. “Soñadora de la vida”, escribió como epígrafe del álbum en el que le dejaron casi 40 mil likes. Colorido como pocos, fueron sus flecos los más ovacionados entre sus fotos. “No nos hagas esto, dinos de donde es tu vestido please!!”, le suplicó una seguidora.



Las plumas y el taco aguja

Tania Rincón también se animó a un minivestido con falda de plumas. Como si fuera una vedette se calzó unos tacos agujas y deslumbró a su comunidad 2.0. En pocos segundos le llenaron la caja de corazones y la hicieron sentir como una diva. “Alguien sabe de donde es su vestido?”, fue la pregunta que se repitió en el posteo de los 66 mil likes en su Instagram.