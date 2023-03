Susana Alexander recuerda cómo fue trabajar con López Tarso: "No me tocó regañada"

El 17 de septiembre de 2022, a través de las pantallas de computadoras, tablets, móviles y televisiones inteligentes, Ignacio López Tarso ofreció su primera de dos funciones de la obra "El águila en la alcoba", la séptima puesta en escena que hacía en este medio y en la cual se hizo acompañar por Susana Alexander, una experiencia que ahora quedará para la posteridad y las futuras generaciones.

"Fue un privilegio trabajar con él y trabajar bonito, porque a mí no me tocó regañada, porque además fue en su casa y esto lo hacía más familiar, yo soy una persona que le gusta mucho esta cosa de la casa y la familia entonces me sentía yo muy a gusto el ir ahí a trabajar, porque era un hombre que se rodeaba de sus seres queridos", recordó Susana Alexander.

Pese a la admiración que Susana Alexander tiene por el actor, no habían podido trabajar juntos hasta que llegó la pandemia y Juan Ignacio Aranda la invitó a realizar la lectura de la obra "El águila en la alcoba", donde ella daba vida a la Güera Rodríguez quien mantenía un amorío con Agustín de Iturbide, que interpretó Aranda, el cual fue confesado a Fray Servando Teresa de Mier, cuyo papel hizo Ignacio López Tarso.



Foto: Facebook

Lee también: Frida Sofía se lanza contra su tío Luis Enrique: "aunque vengas de Silvia Pinal eres un naco"

"Hice un streaming con él, que fue el último que hizo, imaginen yo era la reina del streaming y él rey. Era un hombre muy estricto y ya a los 98 años años si no le gustaban las cosas se las decía así, pero derecho, hasta en escena les llamaba la atención a los actores, me cuentan porque conmigo no; entonces llego a hacer la primer lectura con él, muy tranquila porque sé leer muy bien y había estudiado mi texto, la hicimos y me dijo 'muy bonita lectura señora, muy bonita', eso me dejó muy satisfecha", recordó Alexander.

La actriz, escritora y productora considera que la quería mucho, porque son igual de disciplinados y entregados a la hora de estar en un escenario, tanto que el día que grabaron y llegó temprano a la casa del actor, éste se encontraba cenando y se auto invitó a acompañarlo a la mesa, algo que el señor Ignacio aprobó y se prolongó en una charla muy entretenida, según compartió Alexander.

"Me decía, 'yo quiero llegar a los 100 años', yo le respondí, '¿de verdad quiere llegar a esa edad?', y le brillaron los ojos y dijo '¡sí, claro!', entonces le contesté que yo la verdad ya estaba cansada, que ya había visto morir seres queridos y a mis perritos, que con eso agradecía a Dios el haber estado en este planeta, pero hasta ahí y se rió el señor, fue una experiencia maravillosa, Dios me regaló la oportunidad de todavía poder trabajar con él".

Susana compartió que el de la idea de que don Ignacio incursionara en el mundo digital, fue de su hijo Juan Ignacio, porque sabía que si su padre dejaba de trabajar se moría y durante al menos dos años de tres que duró la pandemia, los teatros estuvieron cerrados o eran un riesgo para él, así que tenía que mantenerlo ocupado, pero también era algo que él quería porque era feliz trabajando y de este modo incursionó en todos los medios conocidos hasta ahora.

Lee también: Ella fue Clara Aranda el amor incondicional de Ignacio López Tarso

Como parte de la comunidad artística y como admiradora, Susana Alexander consideró que la muerte de este gran artista es una pérdida irreparable, pero dijo que hay que recordar algo.

"Fue un hombre que vivió mucho, comió, bebió, hizo lo que quiso y actuó en todo lo que quiso, le encantó la vida e hizo bien, porque así es como hay que hacerlo. Yo lo llamaba mi gran tlatoani y él lo sabía, cuando me develaba un placa me hincaba y le decía 'mi gran tlatoani', ese fue mi ritual con él", finalizó Susana Alexander.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.

melc