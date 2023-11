Steven Spielberg halaga “obra maestra” de Martin Scorsese

Los Ángeles— El director Steven Spielberg abrazó a su colega Martin Scorsese, quien presentó su filme Los asesinos de la luna ante las butacas llenas del teatro del Sindicato de Directores de Hollywood, DGA.

“¡Eres un maestro de nuestro medio y esta es tu obra maestra!”, dijo Spielberg a Scorsese, después de media hora en que el tres veces ganador del Oscar sirvió de moderador, abordando el detrás de cámaras de su filme protagonizado por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Lily Gladstone.

Spielberg bromeó sobre la colaboración entre Scorsese y Robert De Niro, la cual ya suma 11 películas como Toro salvaje, Taxi Driver y Buenos muchachos, entre otras; acercándose así al récord de las 14 películas que hicieron juntos el actor de westerns, John Wayne y el realizador John Ford.

“Para mí tu película es épica pero no al estilo de Hollywood, sino humanitariamente épica. Se puede ver la confianza que el pueblo de los Osage te tuvo para contar parte de su historia”, refirió el director de Tiburón sobre el papel de los nativos americanos en esta cinta sobre el ultraje de los hombres blancos hacia su cultura a inicios del siglo XX, tras descubrir yacimientos de petróleo en sus tierras.

Scorsese, que hoy cumple 81 años, recordó la experiencia intercultural: “Estaba muy preocupado que me aceptaran los jefes de los Osage, porque escuché que estaban nerviosos de que mi filmografía de cintas de mafia no era lo ideal para contar esta historia. Afortunadamente me sentí muy cómodo.

“Poco a poco me compartieron su sentir, incluso descubrí que los crímenes que denuncia nuestra película no se discutían entre ellos. Además, me ayudaron a descubrir el corazón del filme, que está en el amor de los personajes de DiCaprio y Gladstone, hombre blanco y mujer Osage que se casaron”.

Los asesinos de la luna, ahora en cartelera, es producida por Apple y distribuida por Paramount Pictures, recibiendo espaldarazo de este tipo de eventos para que los votantes de premios como el Oscar, los Globos de Oro y sindicatos de cineastas la consideren dentro de sus favoritas.