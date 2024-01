Sofía Niño de Rivera no cree en la cultura de la cancelación: "solo es virtual"

A Sofía Niño de Rivera no le da miedo ser “políticamente incorrecta”, ni siquiera por miedo a la llamada "cultura de la cancelación", de la que últimamente han sido blanco varios famosos por expresar ideas que son rechazadas socialmente.

Sofía fue la primera mujer mexicana en tener un especial de comedia en Netflix y con shows como “Sofía Niño de Rivera: expuesta” y “Selección natural” ha hablado de sus propias experiencias con un toque de comedia ácida.

“Antes escribía en una revista de música”, contó durante una conferencia de prensa. "(Ahí) Inventé una cosa que se llamaba ‘estupideces cotidianas’ y no sabía pero eso era stand up. Cuando fui a Nueva York y vi stand up empecé a agarrar esos artículos y los decía en público, y cuando empecé tenía que explicar lo que iba a hacer porque no había stand up y decía mis observaciones y nadie se reía… me traje al comediante de Nueva York que vi y practiqué y practiqué” recordó.

Ahora, con su nuevo show “Sofía Niño De Rivera: vacaciones de sus hijos”, habla de su etapa como mamá de dos hijos y su evolución personal, pero desde una visión que muy pocas veces las madres se permiten expresar y con la que desafiará a la tan temida censura.

“No me gusta que le digan cultura de la cancelación, porque no lo siento cultura. Vamos a decir que este movimiento afectó en algunos momentos, sobre todo al principio cuando estaba como más fuerte porque te da miedo", agregó.

Pero, para la también influencer, el rechazo por decir lo que piensas es tan antiguo como el propio ser humano, por lo que ya deberíamos aprender a lidiar con ello: "Somos animales sociales desde la época de las cavernas, donde si no te aceptaban dentro de tu cueva, te sacaban y te comía un mamut; entonces, desde ahí tenemos un cerebro muy primitivo y todos reaccionamos a la cancelación como; ‘ah me va a comer el mamut si me rechazan’”.

Sin embargo, la práctica que ha adquirido la ha hecho inmune a todas las críticas de las redes, y no solo eso, se dijo convencida de que tal cancelación no existe fuera del mundo virtual.

“Te das cuenta de que el movimiento de cancelación es muy virtual, hace mucha explosión en redes y luego sales al mundo real y dices: ‘nadie sabe ni que chingados pasó, porque si no estás en eso (las redes) y la gente va a los shows y los sigue disfrutando y te sigue permitiendo hacer cosas, entonces ¿qué tan real es la cancelación?”, reflexionó.

Incluso, reveló cuál es su secreto para lidiar con este tema que a muchos artistas los tiene espantados: “Lo que yo hago, que es lo que siempre he hecho en mi carrera, es hacer cosas, y decir cosas, y escribir cosas de las que yo esté orgullosa y ojalá le guste a los demás y eso me ha funcionado muy bien. Si todo el tiempo estoy pensando en si alguien se va a ofender, no podría hacer nada, entonces ya mejor ni siquiera lo pienso”, agregó.

La nueva presentación, en la que asegura tendrá invitados especiales, se llevará a cabo el 27 de febrero en el Auditorio Nacional.

