Socialités siguen las reglas

El elenco del reality show londinense Made in Chelsea estaba filmando nuevos episodios cuando las medidas de autoaislamiento los llevaron a detener toda actividad.

Por ahora no hay planes de retomar las grabaciones ni desde sus hogares ni buscando ajustarse a los lineamientos para evitar los contagios de Covid-19, explica la socialité Sophie Habboo, quien forma parte del elenco, ya que comenta no cuentan con el equipo necesario desde sus casas.

Sin embargo, para Latinoamérica, por lo pronto esta semana se estrenó la temporada número 13 del show, que en México se transmite a las 17:00 horas de lunes a viernes y con episodios dobles por la señal del canal E!

Estábamos filmando, nos detuvimos a mitad de temporada, en el episodio seis y tuvimos que parar, lo cual es realmente una pena, pero obviamente nosotros tenemos que seguir las reglas”, meciona Sophie Habboo.

“Estoy en cuarentena con Jaime (mi novio y miembro del reality), estamos bastante positivos, podemos hablar con muchos de nuestros amigos, tenemos mucho tiempo para hacer videos divertidos en Instagram, cosas como esas”, comenta la socialité a EL UNIVERSAL.

El programa de televisión realizado a modo de falso documental presenta a un grupo de ocho amigos y sus excéntricas vidas, siguiendo desde historias que van desde amor hasta conflictos de la clase alta londinense.

“Filmamos quienes somos, no tenemos un set ni guión, así que sólo se registra lo que hacemos en nuestra vida y eso lo hace muy fácil”, comenta Habboo.

“Puedes ser realmente creativo y tienes la libertad para hacerlo porque simplemente te están siguiendo por hacer lo que quieres, nadie te dice qué hacer, así que supongo que es la libertad lo que más me gusta”.

Para Sophie, formar parte de Made in Chelsea, marca que ya tiene alrededor de 10 años en la pantalla con dierentes elencos, ha sido una oportunidad de hacer cosas que nunca hubiera hecho así como viajar a lugares como Buenos Aires, donde a finales 2019 realizaron escenas especiales que formarán parte del spin-off o serie derivada llamada Out of Chelsea.

“Grabar en Argentina fue absolutamente maravilloso, lo amé. Amé la cultura, la vida nocturna, que son muy relajados…”, comenta.

La influencer explica que si bien el drama es uno de los puntos principales del show —señala que hay peleas, pasión desbordada y hasta rompimientos— la convivencia con el resto del elenco en realidad es buena.

“Es un reality show realmente auténtico que sigue la vida de las personas y todos en el show de cierta forma se aman el uno al otro, es como una familia. Siempre hay algo de drama pero al final del día todos se quieren y estamos viendo a la familia evolucionar”.

“Durante estas dos temporadas aprendí a confiar en mí misma, en nunca quedarme con lo que la otra gente piense, y aunque a los demás les desagrade lo que estoy pensando o haciendo, optar por siempre ser fiel a mí misma”.

Con más de 300 mil seguidores en Instagram, la socialité Sophie Habboo agradece la proyección que ha tenido con el show al poder llegar a tantas personas y explica que por fortuna no ha encontrado un ambiente negativo en las redes sino gente amable.

“Trato de crear una plataforma positiva, dando algunos consejos, recomendándoles qué comer, pensamientos positivos para pasar esta cuarentena y tips de moda”.