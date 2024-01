Soberón hará de gemelo psicópata

Héctor Soberón está por partida doble en el cine, al tener que interpretar a unos gemelos psicópatas.

El actor de La ruta blanca y Pasión prohibida protagoniza el thriller costarricense Prisionera del lente, que llegó este fin de semana a salas nacionales, buscando ampliar el mercado de las películas habladas en español.

La historia sigue a una joven (Gabriela Borges) que sueña con ser modelo, pero que al no tener el apoyo familiar, se pone en contacto con un fotógrafo (Soberón), quien en realidad es un asesino serial.

“La película tal cual aborda lo que son las redes sociales, el uso de ellas y que, por falta de comunicación entre padres e hijos, puede haber consecuencias graves”, dice Soberón.

“Puede pasar que haya abuso, pero lo grave es que sean usadas para secuestrar, trata de blancas, tráfico de órganos y con ello, la muerte. En la película soy el que usa las redes sociales para atraer a las personas”, detalla el histrión.

En Prisionera del lente el actor da vida a unos gemelos, uno de ellos fotógrafo, que en realidad buscan venganza por el abandono y la violencia que vivieron en su niñez.

“Son psicópatas sociales. Cuando me mandaron el guión me puse a ver cosas de asesinos seriales y llegué a la conclusión de que son personajes sin escrúpulos, no tienen sentimientos, son fríos y calculadores; te dicen: ‘sí, lo maté, ¿y?’ Bajo ese marco me preparé. El director me dijo: tus personajes son totalmente grises y de ahí se van al negro”.

La cinta se rodó en el país centroamericano el año pasado, bajo la dirección de Rodrigo Acosta (Aunque no sea conmigo), con un elenco que incluye a Salomon Ocon (Skate, my life) y la debutante Isabella Palma. Por logística y a fin de facilitar las cosas, Soberón filmó primero la parte de uno de los gemelos y, posteriormente, las escenas del otro.

“Fue rico eso, porque cada uno tiene su propio comportamiento. No tuve mucho tiempo para prepararlo, primero estaban pensando en otro actor y cuando les dijo que no, me vieron a mí” recuerda.

Se estrenará simultáneamente en una decena de países, entre ellos EU, Italia, España y Francia.