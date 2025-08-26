Más Información

Inicia Filuni, la feria del libro universitario que abre sus puertas a Chile

FOTOS: Huei Tzompantli revela nueva información sobre la cosmovisión de los mexicas

Reúnen en un libro 12 historias de quema de libros en México

"Estar en México es participar de la cultura y el español": Adam Blumenthal

Arranca hoy la Feria del Libro en la UNAM

Cráneos de mujeres y niños en Huei Tzompantli, revela investigación

El rapero estadounidense confesó que desde 2022 intenta evitar ir a las salas de cine, luego de ver "Lightyear" (2022) con sus nietos.

Escena de película de Pixar incomoda a Snoop Dogg

Durante una charla en el podcast "It’s Giving", el intérprete de "Gin and Juice" explicó que se sintió incómodo tras ver la escena en la que la comandante Alisha Hawthorne comparte un beso con su pareja mujer.

Según contó Snoop Dogg, uno de sus nietos lo cuestionó en medio de la función:

“A mitad de la película, mi nieto me dijo: ‘¿Papá Snoop? ¿Cómo pudo tener un bebé con una mujer? ¡Es una mujer!’”.

Reconoció que no supo cómo responder y terminó enojado “¡Mierd#! No vine por esto. Solo vine a ver la maldita película”.

El rapero aseguró que, desde entonces, evita llevar niños al cine porque teme no poder explicarles temas relacionados con la diversidad sexual y de género.

“Tengo miedo de ir al cine. Me están metiendo en un problema sin respuesta... Me dejó perplejo. Pensé: ‘¿Qué parte de la película era esta?’. Son niños. ¿Tenemos que mostrar eso a esta edad? Se van a hacer preguntas. Yo no tengo la respuesta”.

La polémica alrededor de "Lightyear" y la comunidad LGBTIQ+

Estrenada en 2022, "Lightyear" fue una de las primeras producciones de Pixar en mostrar abiertamente personajes LGBTIQ+. La inclusión del beso entre dos mujeres generó debates en internet y a nivel internacional.

En países como Arabia Saudita la película fue prohibida, mientras que en otros sectores, como el caso de, y otros padres de familia manifestaron su rechazo a que sus hijos la vieran. Al mismo tiempo, la decisión fue celebrada como un paso hacia la representación y diversidad en Disney.

