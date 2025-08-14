Este jueves se dieron a conocer más detalles sobre la biopelícula de Sinéad O'Connor, que será realizada por IE Entertainment, productora del documental “Nothing Compares” (2022) sobre la cantante, en colaboración con See-Saw Films, responsable de series como “Slow Horses” y películas como “The Power of the Dog”.

A través de redes sociales se anunció que Josephine Decker será la directora del proyecto cinematográfico. Estará basado en el documental dirigido por Kathryn Ferguson, mientras que el guion correrá a cargo de la escritora irlandesa Stacey Gregg, conocida por series como “Mary & George” y “Ballywalker”, entre otras.

¿De qué tratará la película de Sinéad O'Connor?

Además, se mencionó que la película explorará los primeros años de vida de O'Connor y sus inicios en la industria musical.

"Contará la historia de cómo una joven de Dublín se enfrentó al mundo, analizando cómo su fama mundial se basó en su talento, pero su nombre se convirtió en sinónimo de sus esfuerzos por llamar la atención sobre los crímenes cometidos por la Iglesia católica y el Estado irlandés", según contó el medio.

¿Quién fue Sinéad O'Connor?

La artista nacida en Dublín saltó a la fama internacional con su versión de la canción de Prince “Nothing Compares 2 U”, incluida en su segundo álbum de estudio de 1990, “I Do Not Want What I Haven't Got”.

Era conocida por su potente voz y sus controvertidas posturas políticas. En varias ocasiones se pronunció sobre temas relacionados con el racismo, los derechos de las mujeres y el abuso infantil, que habría sufrido a manos de su madre.

¿De qué murió la cantante de "Nothing Compares 2 U"?

Los problemas de salud mental también fueron una constante para O'Connor, madre de cuatro hijos, uno de los cuales, Shane, se suicidó en 2022 a los 17 años, después de estar desaparecido durante varios días. Sinéad O'Connor falleció el 26 de julio de 2023 a causa de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma.