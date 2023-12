"Síncopa", el filme que se inspira en una familia de músicos y que llega a cines este fin de semana

La magia del cine: Osvaldo de León no sabe tocar ningún instrumento musical, pero basta mover un poco los dedos sobre una trompeta y sincronizarlo con el audio, para aparentar que es un profesional.

“Me preocupaba mucho y me decían que me iban a proteger, porque no entendía. Además la trompeta que uso no servía, de pronto se quedaban atoradas las teclas (risas), ya cuando editaron la música, parece que sí toco, pero no”, recuerda el actor de "100 días para enamorarnos" y "Cambio de ruta".

La anécdota que podrá contar en el futuro se dio durante el rodaje de "Síncopa", filme que este fin de semana llega a salas comerciales, compartiendo créditos con Irán Castillo y Antonio Monroi.

En la ópera prima de Ala Gutiérrez, Osvaldo interpreta a un joven con el sueño de ser músico de jazz, dispuesto sacrificar todo para lograrlo.

El título del filme obedece a un término musical que significa ir en contra del ritmo, lo cual es una analogía de la vida del personaje.

“Vengo de una familia de músicos, así que el primer draft del guión lo escribí hace 19 años”, detalla el realizador Gutiérrez.

“En algún momento de la vida, que mi padre estaba muriendo, empecé a recordar historias y anécdotas que me contaba, así fui armando una ficción. Y claro que hay cosas mías, no es biográfica, pero sí es una película basada en cosas reales”, añade.

El rodaje se realizó en los albores del 2020, prácticamente siendo perseguido por la llegada de la pandemia de Covid-19. Días después de concluir trabajos en Nueva York, la llamada Gran Manzana se convirtió en epicentro de la enfermedad.

Ninguno del equipo se contagió, pero debido a que todo se detuvo, la posproducción tardó dos años, hasta poder saltar a la pantalla.

Irán ("Solteras" y "El Tigre de Santa Julia") interpreta a la pareja del personaje de Osvaldo. Está intentando que él sea terrenal, que deje de soñar y sea más práctico.

“Ella tiene el sueño de tener una familia y por eso comienza a haber una diferencia grande entre ellos. Lo ama mucho, pero ve que no agarra la onda. No está viendo lo mismo que ella y comienzan los problemas”, detalla la actriz.

Monroi, en tanto, hace al mejor amigo del protagonista. Aunque una deuda con alguien poderoso, puede dañar todo.

“Es el outsider de siempre, intuyes que quiso ser un gran músico, pero ya ahora ya sólo se preocupa por tener la siguiente tocada, la siguiente cómida, salida del problema. Es alguien se que tuvo que pisar mucha arena movediza para seguir transitando por la vida”, considera el histrión.

"Síncopa" llega a los cines mexicanos con el antecedente de haber ganado como Mejor Largo Internacional en el Fort Langley Film Festival British Columba de Canadá; inaugurar el de La Paz y haber sido exhibida en el Día Internacional de Jazz de la UNESCO, realizado este año en Florida.

