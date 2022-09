Silvia Pinal recibirá otro homenaje, ¿de qué se trata?

Después del homenaje que vivió recientemente en Bellas Artes, la primera actriz Silvia Pinal tendrá otro reconocimiento en vida el próximo 18 de octubre durante la ceremonia de los Premios Metropolitanos de Teatros 2022.

Esta gala llevará a cabo su cuarta edición en el Teatro del Bosque Julio Castillo, del Centro Cultural del Bosque, en la Ciudad de México, en donde Pinal además será reconocida con el Premio a la Trayectoria.

El director de esta premiación, Sergio Villegas informó en conferencia de prensa que ya se tuvo un acercamiento con la familia de la Diva del Cine de Oro Mexicano y esperan que pueda estar en persona el día de la gala.

“Se está haciendo todo lo posible para que ella esté presente, se le va a rendir un pequeño homenaje y se le va a entregar este premio tan merecido”, señaló Villegas.

Este lunes se anunciaron los nominados a estos premios de la Academia Metropolitana de Teatro, dentro del Museo de la Ciudad de México, en donde uno de los famosos que reveló algunas postulaciones fue Benny Ibarra, quien opinó acerca del reconocimiento que tendrá Silvia Pinal.

“Muy merecido reconocimiento por todo lo que ella ha aportado a la industria del teatro, de la actuación, como productora, directora, obviamente como actriz, Silvia es muy querida, alguien que vemos hacia arriba, en sus hombros descansa mucho del éxito de la apuesta del teatro en nuestro país desde hace mucho tiempo, qué mejor que se sienta querida, apapachada y reconocida por una gran labor.

“Esperemos que Silvia pueda acompañarnos también físicamente yo estoy seguro de que sí, será una noche, será muy emotivo”, afirmó el exTimbiriche.

Sergio Villegas comentó que los Metro, como también se conocen, se perfila a ser una ceremonia muy diversa en un recinto muy especial, aunque aclaró que no se cuenta con el uso de fondos públicos del Estado, se hace únicamente fondos privados y patrocinios.

“Estamos muy agradecidos por la recepción que hemos tenido de la Coordinación Nacional de Teatro, de la Secretaría de Cultura Federal para hacer uso del Centro Cultural del Bosque”.

En la ceremonia 2021 hubo dos categorías especiales para todo el teatro que se hizo por internet: Mejor proyecto teatral digital y también Mejor proyecto teatral ante la contingencia, que fueron para los montajes presenciales que aún con condiciones de contingencia dieron función.

“Esos dos premios se entregaron pero son categorías que no continuamos este año, sencillamente porque ya no registramos obras de teatro que obedecieran a ese formato desde hace un año, entonces ya no hay”, expresó Villegas.

El que se quedó fue la terna de Mejor proyecto teatral en video, en donde solamente hay una nominación.

“Creo que el teatro se está acercando al asunto presencial y ya no registramos por lo pronto hasta ahora el fenómeno del teatro en video”.

