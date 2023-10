Si eres fans de Game Of Thrones puedes ver a uno de sus mejores protagonistas en Sex Education

La cuarta y última temporada de la popular serie de Netflix, "Sex Education", trajo una sorpresa para los fanáticos de "Game of Thrones". Jack Gleeson, quien interpretó a uno de los personajes más icónicos y controvertidos de la serie de HBO, Joffrey Baratheon, hizo una aparición especial en la serie de comedia.

Joffrey Baratheon, el joven y despiadado rey de los Siete Reinos en "Game of Thrones", dejó una impresión imborrable en los fanáticos de la serie por su crueldad y maldad. A pesar de que Jack Gleeson solo tenía 18 años al interpretar este papel, logró dar vida al personaje de manera magistral. Sin embargo, después de cuatro temporadas, Gleeson anunció su retiro de la actuación en 2014.

La decisión de Gleeson de alejarse de la actuación sorprendió a muchos, pero en 2020, el actor hizo un modesto regreso a la televisión en un pequeño papel. Su participación en "Sex Education" fue otro paso en su regreso a la pantalla, lo que podría indicar que está listo para asumir roles más prominentes en el futuro.

En "Sex Education", Jack Gleeson interpretó a Dodgy Mo, un personaje completamente diferente a Joffrey Baratheon. Aunque su papel fue breve, fue significativo para la trama de la serie. Mo aparece en el sexto episodio de la cuarta temporada, ayudando a Otis y Eric a buscar a Sean, el hermano de Maeve, poco antes del funeral de la madre de Maeve.

La presencia de Gleeson en "Sex Education" sorprendió a los fanáticos de "Game of Thrones", ya que el actor había estado relativamente alejado de la actuación desde su retiro de la serie. Sin embargo, su regreso a la comedia en "Out of Sight" y su participación en "Rebecca's Boyfriend" sugieren que está interesado en seguir una carrera en la comedia.