Javier Rodríguez

cultura@eluniversal.com.mx

Oaxaca.— El pasado sábado 21 de febrero se realizó un emotivo homenaje en el Museo de Pintores Oaxaqueños (MUPO) de la ciudad de Oaxaca, por la celebración artística en honor al cumpleaños 91 del maestro Shinzaburo Takeda.

El artista japonés, nacionalizado mexicano --oaxaqueño por convicción--, cumplió 91 años el pasado 13 de febrero. Llegó a nuestro país en la década de los sesentas, después de graduarse en la Universidad de Bellas artes de Tokio.

Desde su llegada a Oaxaca, en 1978, el maestro Takeda ha retratado con su estilo plástico la vida de regiones oaxaqueñas por casi 70 años, aquí no solo encontró una inspiración, sino también el propósito de compartir sus conocimientos como maestro de artes en la Universidad Benito Juárez de Oaxaca por más de 45 años.

Tan solo entrar al MUPO fue inevitable ver a Takeda sentado frente a una mesa alta de madera. Vestido con su camisa blanca a rayas y su sombrero tomaba una taza de café, mientras platicaba alegremente con sus invitados. Poco a poco el patio principal del museo se fue llenado y los presentes comenzaron a rodearlo, viendo como, feliz, firmaba postales y pósteres.

En tanto esto sucedía, en paralelo se hacían los preparativos de su festejo: un pastel, una banda de música y una cantante oaxaqueña se preparaban para iniciar el festejo.

El maestro Takeda agradeció a los presentes, a la comunidad artística, a "sus hijitos", cómo llama a sus alumnos, y al gobierno del estado por el homenaje que recibido.

Cuando llegó a México, en 1963, Takeda quedó enamorado del Muralismo mexicano por lo que realizó estudios de Muralismo en la Academia de San Carlos y radico en la Ciudad de México por 11 años.

Durante su homenaje recordó y agradeció a los maestros Francisco Toledo, Rodolfo Morales, Rufino Tamayo, David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera, que no son sus "hijitos" pero que fueron como su familia desde su llegada a nuestro país.

El maestro reafirmó: Yo nací en México, en el estado de Oaxaca y principalmente en la universidad (UABJO) Gracias, ustedes son mi apoyo, gracias 'hijitos'" concluyó alegremente el maestro de varias generaciones de creadores.

Shinzaburo Takeda es considerado uno de los artistas más importantes y reconocidos de Oaxaca debido a su obra plástica, y por llevar el conocimiento a sus alumnos, como maestro, su reto fue crear una escuela con identidad propia, no asiática sino con cosmogonía de Oaxaca y México pues no quiso enseñar nada de Japón sino enfocarse en el conocimiento propio de su entorno.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc