Sharon Stone perdió la custodia de su hijo por actuar en "Bajos instintos"

Para Sharon Stone protagonizar la película "Bajos instintos" significó fama y que se convirtiera en sex symbol de la época, pero nunca pensó que esto le fuera a traer problemas personales al punto de perder la custodia de su hijo mayor Roan.

En la cinta que protagonizó en 1992 junto a Michael Douglas interpreta a una sexy asesina calculadora que se convierte en la obsesión de Nick Curran (Michael Douglas), el detective encargado de investigar los homicidios.

La escena del interrogatorio donde se cruza de piernas y no lleva ropa interior ha quedado entre las más recordadas del cine, sin embargo, cuando se separó de esposo y éste peleó la custodia de su hijo adoptivo, se utilizó esta actuación en su contra.

Stone, de 64 años, habló al respecto en el podcast "Table for two with Bruce Bozzi", y recordó lo difícil que fue esa etapa en la que utilizaron su actuación para demeritar sus capacidades como madre.

"Perdí la custodia de mi hijo. Cuando el juez le preguntó a mi hijo, mi pequeño niño: ‘¿Sabés que tu madre hace películas pornográficas?’", recordó enojada. "Se me consideró qué tipo de madre era porque hice esa película".

Sharon recuerda incrédula aquella vivencia que significó un abuso del sistema de entonces.

"La gente está caminando sin ropa en la televisión ahora y viste tal vez unas décimas de segundos de mi posible desnudez y yo perdí la custodia de mi hijo".



Sharon Stone recuerda duro cápitulo en su vida.

La crisis de saud que sufrió Sharon Stone

Sharon Stone se sinceró al decir que esta decisión judicial afectó su salud física y emocional por completo; ella y su entonces esposo Phil Bronstein, con quien estuvo casada de 1998 a 2004, buscaban convertirse en padres, pero tras tres abortos espontáneos, la pareja decidió adoptar en el 2000 a Roan, hoy de 22 años.

La actriz tuvo un accidente cerebro vascular en 2001 y esto, más problemas matrimoniales ocasionó que el truene de la pareja y el inicio de una larga batalla legal por la custodia de Roan; finalmente la actriz perdió la disputa y el juez le otorgó la tutela principal a su ex.

Fue entonces cuando la salud de Stone empezó a mermar, su estado anímico era malo y con ello aparecieron problemas de anorexia.

"Terminé en una clínica por mis latidos de más en el corazón. Me rompió el corazón, literalmente me rompió el corazón. Dejé de comer y me desmoroné y ni siquiera me di cuenta. Me acosté y me di por vencida. Mi corazón estaba realmente roto”, expresó sobre esta lucha en tribunales que duró alrededor de una década. “Hice eso durante 13 años. Jugué un juego de ajedrez de custodia muy largo y muy difícil en un esfuerzo por conseguirle a Roan todo lo que pudiera para su salud y bienestar”.

Sharon Stone sostuvo una lucha legal con su ex durante más de una década; ahora, la actriz disfruta de la vida con sus tres hijos adoptivos.

En sus memorias "La belleza de vivir dos veces", publicadas en 2021, Sharon reconoce por qué en aquél momento fue "castigada":

"Fui castigada por cambiar las reglas de cómo vemos a las mujeres y entiendo que al escribir este libro podría ser castigada nuevamente. Pero esta vez no tengo miedo".

rad