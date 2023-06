Shakira relata el terrible momento en el que, en medio de su dolor por Piqué, casi pierde a su padre

La historia de desamor de Shakira y Gerard Piqué sorprendió al mundo hace un año, cuando la pareja anunció su separación a través de un comunicado en el que no se especificaban las causas, sólo que seguirían conviviendo en armonía por el bienestar de sus dos hijos, sin embargo, semanas antes de este anuncio, versiones de que las cosas no estaba bien entre ellos se regaron como pólvora. Ahora, a un tiempo de distancia, la cantante revela detalles de esa época oscura en la que su padre William Mebarak fue una luz brillante para ella.

Hace un año, no sólo se decía que Shakira y Piqué ya no estaban viviendo una historia de amor, sino que ya se daban datos de la villana de la historia, una joven por la que el exfutbolista estaba enloquecido, y por quien había dejado su hogar, la casa en la que había vivido durante 12 años con la colombiana y sus dos retoños, Milan y Sasha. El nuevo romance de Gerard salió a la luz pronto, y hasta la fecha la pareja sigue unida bajo la aprobación de los padres del Piqué y con promesa de boda en puerta.

Shakira no quiere que sus hijos convivan con Clara Chía, la novia de su padre desde hace más de un año. Fotos: Instgram.

El doble dolor que Shakira tuvo que vivir

Cuando Shakira estaba sufriendo su separación con Piqué, hubo una persona que estuvo con ella, de la mano, acompañándola en este doloroso proceso: su padre William Mebarak, quien viajó desde Colombia para no dejarla sola, sin embargo, su salud se complicó, así lo contó la colombiana en una entrevista a la revista People.

"Mi papá fue a Barcelona a consolarme cuando estaba consumida de tristeza por mi separación y estando allí en la primera comunión de Milan resultó gravemente herido en un accidente", relató. "Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba", admitió la cantante, pues la salud de su progenitor, de entonces 90 años no era nada alentadora, por lo que llegó a pensar que en medio de la pérdida de su gran amor, podría perder a su papá, al tiempo de que se enteraba por la prensa de de detalles sobre la infidelidad de su ex.

"Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado", relató a People.

Aunque ahora William Mebarak se encuentra bien ahora, la intérprete de "Monotonía" admite que no la ha tenido nada fácil, pues su cuadro de salud era delicado con Covid y accidentes y neumonía incluídos: "Ha superado un Covid, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías —todo esto a sus 91 años en menos de seis meses. Mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia, y mi madre a su lado día y noche acompañándolo", expresó.

Shakira y su padre William Mebarak siempre han llevado una amorosa relación. Foto: Archivo AP.

Aunque Shakira admite que no pudo realizar su sueño de tener una relación y una familia como la que lograron sus padres, confía en que sus hijos lo puedan lograr: "pero que ojalá signifique un modelo para mis hijos de amor, de paciencia en las relaciones, de entrega absoluta y de ganas de vivir".

De la mano de sus hijos y de sus padres, la colombiana está por estrenar un tema musical con Manuel Turizo, así que su vida musical sigue dando frutos, y su nueva vida en Miami ha desatado versiones de que se está dando una nueva oportunidad en el amor con Lewis Hamilton.