Shakira comete el peor error en la moda y se vuelve viral

El 2023 ha comenzado con algunas dificultades para Shakira, quien está viendo demorado su plan de mudarse a Miami con sus hijos, por los problemas de salud que atraviesa su padre William Mebarak y por la escolaridad de Sasha y Milan que terminaría recién en mayo, según información difundida por la periodista Laura Fa.

La cantante estaría en tratativas de conseguir un avión médico para trasladar a su padre, ya que actualmente vive en Barcelona al igual que ella. Pero lo cierto es que la intérprete de “Monotonía” no ha estado en el foco de la prensa por estas circunstancias, sino también por una mala elección a la hora de vestirse.

Luego de su viaje a Roma con Milan y Sasha, la expareja de Gerard Piqué fue tildada de “fodonga” por los internautas de las redes sociales, por una combinación de prendas que hizo en sus pies y calzado. “Debería de buscar asesora para vestir, por que últimamente va de cualquier manera”, fue uno de los comentarios que recibió la colombiana.



En la imagen publicada en Instagram, se puede ver a Shakira portando un pantalón deportivo de color blanco y holgado, con elástico en sus tobillos, y una camiseta estampada. Además, la artista de 45 años eligió una chamarra estilo “puffy” de color naranja y combinó todo con sandalias blancas de suela track y calcetines verdosos.



El outfit de la cantante no terminó allí, ya que también vistió una gorra blanca con detalles en color celeste y un pequeño bolso Balenciaga blanco. “Ay no joda Shakira, sandalias con medias”, “Ella nunca ha sabido vestir bien, no tiene gusto, pocas veces la he visto con outfit bonito, menos mal tiene tu cuerpazo que la ayuda”, “Ahora sí creo que está muy afectada”, “Por mas sencilla que sea, debería vestir así y es que hasta parece que le quedarán grandes. Uy no, qué mal gusto” y “Esa ropa super fea, pero los zapatos son de terror horribles”, fueron algunos de los comentarios sobre moda que los usuarios de Instagram dejaron para la múltiple ganadora de premios importantes de la música.