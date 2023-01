Series con nostalgia para sanar el alma

No importa cuántas veces las hayan visto, si las transmiten de nuevo en algún canal o plataformas digitales, las series clásicas siguen siendo una opción para su fiel público.

Pero quienes toman el control remoto para rememorar el pasado están, sin saberlo, haciendo un favor a su salud.

El psicólogo Alexis Solís, especialista por la UNAM en terapia cognitivo conductual y manejo de estrés, destaca el valor de la nostalgia como escape de la cotidianidad; él incluso usa las series como terapia en pacientes con Alzheimer, quienes muestran estabilidad emocional al revivir momentos importantes.

“Recurrir a experiencias pasadas de felicidad, de vínculo, que puede ser a personas, lugares, situaciones, olores, etcétera, genera emociones positivas que ayudan mucho emocionalmente”, asegura el especialista.

En tiempos de cambio constante, la nostalgia puede ayudar a las personas a desapegarse del presente a fin de vencer miedos y aclarar objetivos, asegura el estudio de la Universidad de Southampton, en Reino Unido, titulado “Reviviendo los buenos viejos tiempos: la nostalgia aumenta el bienestar psicológico”.

Hay series que han marcado época como ER, Sala de urgencias, que lo mismo es vista en HBO Max, donde se tiene la libertad de organizar maratones, hasta en televisión por cable en TNT Series, donde los espectadores esperan que sean programadas, como se hacía antes.

“Hay gente que se sienta todos los días a las cinco de la tarde a ver la repetición de su serie, luego les apetece verla en plataforma y se van para allá”, destaca el crítico Horacio Villalobos.

Esto, asegura, es muestra del poder de la costumbre, pero también de la paciencia de un tipo de espectador, algo que no sólo funciona con el público de antaño, sino con el más joven, en algo que en el retromarketing llaman falsa nostalgia.

Para Villalobos, el que series como Gilmore girls, Los expedientes secretos X y La ley y el orden sigan funcionando tiene que ver, además, con los valores que gustan de esa época.

Pese a lo positivo, Solís advierte que los espectadores no deben confundir la nostalgia con la melancolía: “idealizar el pasado puede llevar a depresión. El presente también es bueno”.

SEX AND THE CITY. DIO VOZ A MUJERES

La serie protagonizada por cuatro amigas que viven al máximo su sexualidad en Nueva York se transmitió originalmente entre 1998 y 2004. Actualmente puede verse por HBO Max y gracias al público en 2021 se lanzó una secuela llamada And justl like that... con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis.



Foto: Cortesía

FRIENDS. LAZOS QUE PERDURAN

Transmitida entre 1994 y 2004 con un total de 10 temporadas, la historia sobre un grupo de seis amigos y los momentos buenos y malos que pasan en sus 20 y 30, es considerada como una de las mejores de la historia, dando pie a un especial que se transmitió en 2021. Actualmente puede verse por HBO Max.



Foto: Cortesía

The X-Files.HISTORIA DE ALIENS

Quizás la pareja de agentes del FBI más conocida de la pantalla chica sea la que conforman Fox Mulder (David Duchovny) y Dana Scully (Gillian Anderson), protagonistas de la serie que inició en 1993 y que hasta 2018 ha tenido 11 temporadas. Ya forman parte de la cultura pop por sus investigaciones de alienígenas.



Foto: Cortesía

GIRLMORE GIRLS. retrato de familia

Una historia sobre el paso de la adolescencia a la adultez es la que protagoniza Rory Gilmore (interpretada por Alexis Bledel) quien enfrenta los cambios d ela vida junto a su madre Lorelai Gilmore (Lauren Grahama). La historia se transmitió entre el año 2000 y 2007 y hoy puede verse en Netflix. En 2016 tubo una serie derivada.