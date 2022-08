Sergio Mayer en problemas maritales por empeñarse en hacer un reality show familiar

Las polémicas para el actor Sergio Mayer aún no acaban, pues su familia volvió a acaparar los reflectores luego de que Issabela Camil, su esposa, revelara que están teniendo problemas en su matrimonio.

La actriz comentó a medios de comunicación que está discutiendo últimamente con Mayer debido a que prepara un reality show en el cual expondrá sus actividades familiares.

“Me cuesta mucho, la verdad. Hemos tenido muchos roces, muchas discusiones, muchos gritos en casa porque nosotras tres (hijas) estamos un poco renuentes a todo esto”, contó Camil a medios de comunicación.

Lee también: Cecilia Galliano presenta a su hijo Santiago y sorprende por su parecido con Sebastián Rulli

La también modelo aclaró que pese a estar en desacuerdo con el proyecto del expolítico, lo apoya porque son una familia.

“Es un proyecto familiar y de repente hay que no nada más tomar en cuenta lo que uno quiere; no me ha convencido nada”, añadió riendo.

Durante las opiniones de Camil, Sergio también estaba presente, pues el encuentro con medios se dio posterior al apadrinamiento de la obra de teatro infantil “El Muzzy-Kal: En busca del arcoíris mágico”.

Ante esto, Mayer comentó que la forma en que logró convencer a su esposa para hacer el reality fue trabajar en equipo.

“Pues hay que trabajar en equipo, y yo sé que hay cosas que de repente dicen: ¿Cómo?, Vienen las cámaras, ¿cómo?...Tanto a mi mujer como a mis hijas, pero eso es parte del reality”, concluyó.

Lee también: ¿Qué le ocurrió a Eugenio Derbez? Descartan accidente automovilístico, lo que se sabe hasta ahora

Otras polémicas de la familia Mayer

Sergio Mayer Mori, hijo del actor, se encuentra en medio del huracán luego de que su esposa Natália Subtil lo acusara públicamente de no hacerse cargo de su hija, Mila, por lo que éste respondió que en realidad su pareja era quien no le dejaba estar cerca de ella.

El problema no sólo se quedó a nivel pareja, pues Sergio Meyer salió en defensa de su hijo y reveló que podría actuar legalmente en contra de Subtil acusándola de estupro.

Recordemos que Mila, fue concebida durante la relación sentimental de lo modelo y Mori que duró tan sólo un año. Desde el nacimiento de la bebé iniciarion una serie de conflictos por la manutención y comentarios con respecto a que Mayer sólo utiliza la imagen de su hija en redes sociales para hacer creer que conviven sanamente.