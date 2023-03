¿Selena Gomez y Zayn Malik andan?, esto es lo que se sabe sobre la nueva relación

Harry Styles y Zayn Malik comparten algo más que haber pertenecido a la misma banda hace poco más de ocho años, y es que, ahora, parece que ambos han sido flechados nuevamente por cupido; pues, mientras el intérprete de "As It Was" fue captado en pleno beso con la modelo Emily Ratajkowski, Malik estaría iniciando una relación con Selena Gomez.

El británico y la cantante estadounidense habrían sido vistos en un famoso restaurante de Nueva York, disfrutando de su compañía, una cena y algunas demostraciones de cariño, esto, de acuerdo con una tiktoker quien, a través de su perfil en dicha red social, destapó el romance y aseguró haber sido testigo del amor que apenas está surgiendo.

Mediante un video, la chica llamada Klarissa García, aseguró que ella fue la encargada de recibir a la famosa pareja en el inmueble, incluso que presenció el momento en el que ambos se tomaron de las manos y, frente a todos los comensales, acercaron sus labios para sellar la noche con un tierno beso.

Lee también Con poco público, Erik Rubín, La Sonora Santanera y La sonora Dinamita arman fiestón en Cumbia Machine

La joven, incluso accedió a platicar con el sitio Pagesix, en donde aseguró que, a pesar de que en lugar había mucha gente, nadie noto a los cantantes, pues "a nadie le importan los famosos en Nueva York", dijo.

Pero las especulaciones de que algo más estaba surgiendo entre los artistas de 30 años, surgieron algunos días atrás, cuando Zayn comenzó a seguir a la también actriz en su cuenta oficial de Instagram, este gesto fue notorio entre los fans del exOne Direction ya que sólo sigue a 18 personas en esta plataforma.

Esta sería la primera relación que Malil inicia después de su ruptura con la modelo Gigi Hadid, con quien tiene una y se habría separado por una presunta agresión física; mientras que la última relación de Gomez, por lo menos conocida, fue con el cantante The Weeknd.

Gigi Hadid reacciona al nuevo romance de Zayn Malik

Aunque hasta el momento ni Selena ni Zayn han confirmado que entre ellos exista algo más que una amistad, la expareja del cantante, Gigi Hadid, ya se pronunció al respecto y, según un amigo cercano de la modelo, aseguró que no le molesta que vea a otras personas: “Gigi no tiene ningún problema con las citas de Zayn”, dijo la fuente al medio Us

Incluso, destacó que la única preocupación de Gigi, es que Zayn esté bien para que pueda cuidar y hacerse cargo de la pequeña que ambos procrearon juntos: "Siempre y cuando él sea feliz y estable y siga siendo un buen padre, ella está bien con quien sea que salga".

El exOne Direction se convirtió en uno de los más de 400 millones de seguidores de la cantante Foto: Instagram





Lee también Los últimos momentos de Chabelo: "gracias a Dios no sufrió", dice su hijo