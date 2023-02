Selena Gomez explica por qué por el lupus, "nunca será una modelo"

Selena Gomez, quien padece lupus desde el 2015, ha respondido más de una vez cuestionamientos y críticas sobre su cuerpo, la cantante ha incitado al público a aceptarse y a no sufrir con la idea de perfección, pues esta es irreal.

La intérprete de 30 años volvió a hablar de su figura, y explicó la razón por la que sufre de subidas y bajadas de peso, esto tiene que ver con el lupus, una enfermedad inflamatoria ocasionada cuando el sistema inmunológico que ataca a sus propios tejidos, puede afectar las articulaciones, la piel, los riñones, los glóbulos, el cerebro, el corazón y los pulmones.

No es la primera vez que Gomez habla abiertamente sobre su figura y su enfermedad, el año pasado posó en traje de baño y expresó mirando a cámara: "No voy a meter nada, las barrigas reales están de vuelta"; el material alcazó más de diez millones de reproducciones.

En otra ocasión expresó con ironía la dieta para mantenerse delgada: "Cuatro tacos, aros de cebolla y un sándwich de pollo picante", expresó para luego rematar: "No me importa mi peso porque la gente va a opinar de él de todos modos".

La enfermedad de Selena Gomez

A través de un en vivo que hizo vía TikTok, Selena explicó lo complicado que es lidiar con los medicamentos del lupus, los cuales le ocasionan retención de líquidos y no ayudan a que pueda mantener su peso.

"En los momentos en los que estoy medicada, tiendo a retener muchísimo líquido. Es algo que me ocurre siempre. Y cuando dejo de tomar los medicamentos, tiendo a perder peso", precisó.

Con sus palabras, la artista dijo que buscaba levantar el ánimo de alguien que se estuviera sintiendo mal o pasando lo mismo que ella.

"Sólo quería contarles mi situación para intentar levantarle el ánimo a cualquier persona que sienta algún tipo de vergüenza por estar pasando por algo parecido, sin que nadie sepa su verdadera historia", expresó.

Selena enfatuzó que aunque hay días malos, prefiere cuidarse para estar sana, y por ello sus medicamentos son importantes y la ayudan a sentirse mejor.

"Solo quiero que esa gente sepa que es hermosa y maravillosa. Sí, tenemos días en los que tal vez nos sentimos mal, pero yo prefiero estar saludable y cuidarme. Mis medicamentos son importantes y creo que son los que me ayudan a estar mejor", indicó.

Gomez hizo referencia a su propia imagen corporal y admitió que aunque nunca será una modelo, es increíble.

"No soy una modelo. Nunca voy a serlo. Y creo que soy increíble, eso sí. Definitivamente, no soy eso. Solo quería decirles que los amo, chicos, y gracias por apoyarme y comprender. Y si no, váyanse, porque honestamente no creo que esté bien avergonzar a las personas por sus cuerpos ni por nada".



