Casi 20 años después de su lanzamiento en cines, el documental Mi vida dentro ya tiene lista su secuela para mostrar lo que pasó con Rosa, la joven condenada a 99 años de prisión en EU, por presuntamente causar la muerte de un niño.

La realizadora Lucía Gajá, junto con el productor Rodrigo Herranz, se dio a la tarea de dar continuidad al caso de la joven mexicana en una nueva producción titulada Vidas en la orilla.

La cinta forma parte de la Gira Ambulante, que se realizará esta semana en la Ciudad de México, para luego estar en Querétaro, Michoacán, Morelos y Baja California, con vías a ser estrenada comercialmente pronto.

Mi vida dentro mostraba la discriminación contra Rosa durante el juicio, con frases como: “A pesar de ser mexicana, es inteligente”.

“Entendiendo que no tenemos el poder de la ley, pues no somos jueces ni abogados, lo que podíamos hacer era acompañar su proceso judicial y contar su historia: ver qué pasaba con ella, condenada a tantos años sin evidencia clara, sino a partir de la emoción de un juez”, dice Gajá.

“Ahora su hijo y su hija forman parte de la nueva película. Se abordan las consecuencias no sólo para quien está en prisión, que son las más duras, sino también para su familia”, abunda la directora de Batallas íntimas.

A Rosa, migrante en EU, la acusaron de haber asesinado a un niño que cuidaba metiéndole toallas en la boca. Fue a juicio tras dos años de haber estado en prisión y condenada prácticamente a un siglo tras las rejas. En 2011 se reabrió el caso por inconsistencias y fue cuando Gajá retomó los trabajos.

“Ha sido una responsabilidad contar su historia, es trabajar con personas que cuenten sus propias historias. Haber filmado el juicio fue lo que atrajo al equipo de abogadas y abogados que acompañaron a Rosa, después el caso se hizo mediático”, recuerda.

Vidas en la orilla es el primer documental mexicano con secuela. Compitió en el pasado Festival Internacional de Cine de Morelia donde obtuvo el premio de Mejor Documental Realizado por Mujeres.

