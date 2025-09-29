Más Información

Celebran a Hugo Hiriart, el dandy de la literatura

Celebran a Hugo Hiriart, el dandy de la literatura

Desde los orígenes, Mónica Mayer crea arte nuevo

Desde los orígenes, Mónica Mayer crea arte nuevo

Frida se apropia de la ciudad

Frida se apropia de la ciudad

Planeta No y Ramona hacen un drama transfroterizo en su nuevo single: entrevista con Gonzalo García

Planeta No y Ramona hacen un drama transfroterizo en su nuevo single: entrevista con Gonzalo García

Cien años del accidente de Frida Kahlo

Cien años del accidente de Frida Kahlo

El paracetamol y Petro son los nuevos enemigos del gobierno de EU, y “ghostean” a fans de Ghost: memes de la semana

El paracetamol y Petro son los nuevos enemigos del gobierno de EU, y “ghostean” a fans de Ghost: memes de la semana

, recordado por su papel en la telenovela “Quinceañera”, sorprendió a sus seguidores al contar en redes sociales una experiencia poco común: aseguró haber observado un objeto volador no identificado (OVNI) cerca de su casa en Texas.

El actor relató que estaba acompañado de su esposo, Jorge López Lira, quien habría sido el primero en notar el extraño fenómeno. Según Ligarde, se trataba de un objeto con forma rectangular y vertical, muy diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes.

¿Cómo era el OVNI que vio Sebastián Ligarde?

Los hechos ocurrieron el 23 de septiembre en su hogar. De acuerdo con el relato, Jorge López Lira se encontraba en la cochera cuando de repente gritó y le pidió a Ligarde que saliera de inmediato. Al llegar al patio, el actor observó a unos halcones en el cielo, pero pronto notó algo que le llamó profundamente la atención.

“De repente veo un objeto rectangular, no perdón, vertical. Sí, rectangular y vertical bajando, pero no a la velocidad de la gravedad sino mucho más lento y a una velocidad continua”, contó Ligarde.

El actor describió que el objeto tenía un color plateado, una forma alargada en espiral y que giraba levemente mientras descendía. En un primer momento pensó que caería sobre la calle frente a su casa, aunque finalmente el objeto se dirigió hacia otra zona.

Actor asegura que es un OVNI

En un segundo video compartido en Instagram, Ligarde señaló que el objeto terminó cayendo en un bosque frente a su vivienda. Sin embargo, decidió no acercarse por temor a los animales salvajes que habitan en el lugar.

“Yo dije ojalá caiga en la calle y, por tristeza, cayó 25 metros allá en el bosque del otro lado de la calle y dije yo no me meto allí porque hay muchos animales salvajes”, expresó.

Finalmente, reconoció que podría tratarse de un “pedazo de debris de algún satélite”, aunque no descartó la posibilidad de que se tratara de un auténtico OVNI.

“Los ovnis no nada más se ven en la noche como todo el mundo cree. Esto fue a las tres de la tarde. Así me pasó hace muchos años en un evento espiritista, que la aparición fue a las 3 de la tarde y no en la noche”, concluyó Ligarde.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Rey Carlos III ve a Kate Middleton como ‘la hija que nunca tuvo’, pero Camila asegura que la princesa no merece ser reina. Foto: (AP Photo/Joanna Chan) / (AP Photo/Evan Vucci)

Rey Carlos III ve a Kate Middleton como ‘la hija que nunca tuvo’, pero Camila asegura que la princesa no merece ser reina

¿Arruinará Taylor Swift la boda de Selena Gomez? La cantante está “desesperada” de que su mejor amiga le robe la atención. Foto: EFE/ Octavio Guzmán ARCHIVO / AP

¿Arruinará Taylor Swift la boda de Selena Gomez? La cantante está “desesperada” de que su mejor amiga le robe la atención

¿Barack y Michelle Obama alistan divorcio? La pareja divide su fortuna de 70 millones de dólares, dicen. Foto: AP

¿Barack y Michelle Obama alistan divorcio? La pareja divide su fortuna de 70 millones de dólares, dicen

Estudiantes de la UANL abuchean a Ángela Aguilar en concierto de Nodal: reacción de Christian se viraliza. Foto: Captura de pantalla / tiktok

Estudiantes de la UANL abuchean a Ángela Aguilar en concierto de Nodal: reacción de Christian se viraliza. VIDEO

Dakota Johnson. Foto: AP

Dakota Johnson y el impactante vestido azul de transparencias que lució en Zúrich