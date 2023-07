Se filtran nuevos audios de Mayela Laguna, donde habla del día en que muera Silvia Pinal: "Me da tanta huev*"

"Ventaneando" mostró una serie de audios que llegaron a la redacción de su programa, en los que se evidencia una conversación de Mayela Laguna, donde sugiere que haría público un video que podría resultar muy comprometedor para la familia Pinal, mismo por el que los amedrentaría para obtener una cantidad de dinero que le posibilitara mudarse con Apolo a otra ciudad que no fuera la CDMX pues, en las notas de voz, se le escucha notablemente afectada, sin embargo, no fue todo de lo que habló sino que hasta hizo referencia al día en que fallezca doña Silvia Pinal, al indicar que, sólo de pensarlo, le daba flojera todo lo que sucederá luego de ese acontecimiento.

¿Mayela llegó a pensar en distorsionar a la familia Pinal?

Los problemas entre Luis Enrique Guzmán Pinal y su expareja, Mayela Laguna, parecen ser cada vez más y más graves, luego de que, este viernes, Pati Chapoy y su equipo dieran a conocer notas de voz, sustraídas de una conversación donde Laguna habla mal de la dinastía Pinal, de la que expone saber muchos secretos que podrían dejarla mal parada. A este respecto, la madre de Apolo cuenta a su receptora o receptor que, es mucha la información de la familia con la que cuenta, que ha llegado a pensar en pedirles dinero para callar todo lo que sabe y, con ese dinero, irse lejos con su hijo, nacido en agosto de 2019.

"Estoy bien preocupada, quisiera largarme... quisiera irme de aquí del DF con mi hijo, wey. Te lo juro, quisiera decirles: ´-A ver, voy a enseñar este video si no recibo tanta cantidad de dinero, enseño este video ahorita´, e irme, wey, con Apolo algún lado y empezar una nueva vida, porque ya estuvo, wey", dice con la voz entrecortada, además de que menciona que nunca antes los ha distorsionado.

Cabe destacar que, aunque en "Ventaneando", no se hace ninguna mención de a qué época pertenecen los audios, pareciera ser que fueron grabados cuando Mayela y Luis Enrique aún estaba juntos y, por ende, no se había desatado el escándalo acerca de la paternidad de Guzán Pinal.

Mayela Laguna habla de su derecho de quedarse con la pizzería

En otro audio, difundido por el programa de espectáculos, Laguna expresa que no tiene deseos de casarse con Luis Enrique, sin embargo, destaca que eso no la tendría desprotegida en cuanto a obtener un beneficio de la relación amorosa que sostenían en ese momento, debido a que consideró que, de contraer matrimonio, lo harían por bienes separados y eso no cambaría la posición en la que estaba viviendo con unión libre.

Además, externa que ella se conformaría con que Luis Enrique le cediera la pizerría como negocio suyo, debido a que, en todo este tiempo, es ella quien ha mantenido a flote dicho local:

"Mira, a mí, con que me deje la pizzería, que es un p*nch* local pero bueno... el dinero yo lo he conseguido y yo le he echado, o sea en mi pizzería, no al de él, pero con que me dejé a mí la pizzería y este departamento ya me doy por bien servida, wey...", destacó.

Mayela también habló de cómo se imaginaba que sería el día en que Silvia Pinal ya no esté

Otra de las declaraciones más impactantes de Laguna fue cuando expreso que, al momento de grabar las notas de voz, la salud de doña Silvia estaba muy delicada, por lo que habló de cómo se imaginaba que sería el día de la partida de su suegra, asegurando que le daba "huev*" sólo de pensar lo triste que se pondría Luid Enrique y todos los acontecimientos que tendrían lugar en torno a su deceso, pues hasta reprochó que su expareja no estuvo para ella cuando su madre y padre perdieron la vida.

"Sinceramente, me da tanta ´huev*´cuando se muera su mamá, y todo lo que va conllevar eso, y todo lo que van a decir, y como se va a poner Huicho y todo, ay me da tanta ´huev*´, yo cuando se murieron mis papás, estando yo embarazada, ni siquiera fue al velorio, de ninguno de los dos, embarazada de su p*t* hijo, (...) entonces son cosas que todavía yo no le puedo perdonar, wey, o sea que no se me salen de la cabeza", argumentó.

¿Mayela habló de su supuesto consumo de drogas?

En el último audio que el programa mostró, puede escucharse a la mamá de Apolo decir que visitarían a Pinal, debido al estado de salud delicado en el que estaba, motivo que reunió a todas y todos los integrantes de la familia, por lo que -presuntamente- habría adquirido un estupefaciente para lidiar con la presión que la causaba tal compromiso:

"Ahorita vamos a ver a mi suegra, que ya está muy malita, y vamos a ir Alejandra, va a ir Gio, toda la p*nch* familia... ahorita me compré mi bolsita de coca, para estar bien prendida porque si no estoy de malas y me va a dar mucha ´huev*´lo que va a pasar, wey, con todo el desmadr* que va a pasar", ahondó.



