Hace quince años, Sasha Sokol explotó al ver la portada de una revista: "De todas las cosas que dije lo único que se les ocurre poner de portada es que fui la primera artista en aceptar de forma pública mi drogadicción y me enorgullece".

Ya había pasado más de una década desde que la cantante había admitido su consumo de drogas y algunos medios le seguían preguntando sobre ello.

La exintegrante de Timbiriche es alguien que ha intentado mantener su vida privada lejos de lo mediático, pero eso no ha impedido que existan temas oscuros que ha debido revelar o retomar por considerarlo de interés para la gente.

Lee también: Chris Rock rompe el silencio y habla sobre agresión de Will Smith en los Oscar

1. En 1994, cuando tenía 24 años, admitió que tenía una adicción a la cocaína y problemas alimenticios. Un año antes había decidido irse a EU a enrolarse en un tratamiento médico porque allá nadie la conocía y sería tratada como un paciente tradicional.

Fueron cinco años, dice, el tiempo que estuvo cerca de las drogas. En la clínica entendió que su problema lo desató su miedo a ser rechazada e inseguridades:

"He sido muy precoz en todos los sentidos, mi mente es muy precoz", dijo en 2013 a la emisión "En compañía de".

"Como casi todas las adicciones, cuando empiezas a acercarte a ellas, las dominas; luego crees que las dominas y después te das cuenta que para nada", contó.

En una entrevista con EL UNIVERSAL aseguró que había recuperado el respeto a su cuerpo.

"La rehabilitación es un proceso de aprendizaje, debes comprender que al consumir drogas estás atentando contra tu propia vida", indicó.

2. Tuvo problemas de bulimia. Fue cuando le llegó la invitación de las drogas y le interesaron porque no le generaban hambre.

"Dije: qué padre, comes, vomitas, no engordas, pero comes. Empiezo a generar una bulimia tremenda", reveló al programa "Historias Engarzadas" de TV Azteca.

En el mismo, acepta que prácticamente se despertaba sólo para aspirar cocaína y así asistir a una entrevista, subirse a un avión o cualquier actividad que la requería.

3. El pasado 8 de marzo aceptó que el productor Luis de Llano abusó de ella. Ambos estuvieron juntos desde que ella tenía 14 años y él, casi le triplicaba la edad.

Lee también: Luis de Llano se disculpa con Sasha Sokol: "No he cometido delito alguno"

En entrevistas concedidas a lo largo de los años, ella siempre dijo que estaba enamorada de él y que incluso, mientras radicaba en el extranjero, nunca dejó de amarlo. Pero este mes, durante una plática con Yordi Rosado, De Llano minimizó la relación.

"Me costó mucho trabajo dejarlo, él era un hombre poderoso en la industria; mi representante y mi productor. Yo tenía mucho miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada", escribió Sasha en su cuenta de Twitter

"¿Por qué miente cada vez que habla de mí?. Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad", dijo la cantante.

melc