Sarah Kohan, ex de Chicharito, enamora a todos con un vestido con transparencias

Sarah Kohan es una de las modelos e influencers más conocidas a nivel mundial, pero sin dudas parte de su fama se la debe a quien fue su ex pareja.

Estamos hablando del jugador Javier Hernández Balcázar, conocido deportivamente como ‘Chicarito’ Hernández. Sarah y el jugador estuvieron en pareja un tiempo, pero luego decidieron tomar caminos separados.

Leer más: 'Chicharito' Hernández confiesa haber fallado como padre y esposo

Recientemente Sarah Kohan volvió a ser noticia tras publicar una imagen en su cuenta de Instagram donde se la ve posar con un vestido con transparencias. La joven aprovechó una de sus visitas a Londres y decidió tomarse algunas fotos usando como fondo las calles de dicha ciudad.

Leer más: Sarah Kohan, ex de Chicharito, impacta con look total white



Foto: Sarah Kohan. Fuente: Instagram @sarahkohan

El posteo de Sarah Kohan en Londres cuenta con más de 10 mil me gusta, pero los likes van aumentando minuto a minuto. Sin embargo este no es el único motivo por el que la modelo australiana se convirtió en noticia últimamente.

Sarah Kohan compartió una controvertida fotografía en sus redes sociales donde se puede ver a su hijo Noah utilizando un vestido azul y unas botas blancas. La foto fue publicada en las historias de Instagram y la misma recibió muchas críticas.



Foto: Sarah Kohan. Fuente: Instagram @sarahkohan

El hijo de Chicarito Hernández aparece luciendo en la instantánea el vestido de una princesa. En otra de las imágenes aparece el niño en lo que parece ser un juego mecánico utilizando su vestido de princesa.

Algunos usuarios de las redes sociales cuestionaron la crianza que Sarah Kohan está llevando a cabo con sus hijos. Incluso le valió ser criticada por ponerle una prenda a su hijo que comúnmente utilizan las niñas. “No confundas a tu hijo, no debes vestirlo así”, “¿Qué haces? Un niño no debe vestirse así”, fueron algunos de los comentarios que la modelo australiana recibió en las redes sociales. Hasta el momento el jugador Javier Hernández no se ha pronunciado al respecto.