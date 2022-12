Santa Fe Klan comparte canción de desamor tras ¿truene con Maya Nazor?

La relación entre Santa Fe Klan y la influencer Maya Nazor habría llegado a su fin, y aunque hasta el momento ninguno de los dos ha dicho claramente qué fue lo que pasó, los fans de la pareja comenzaron a circular la versión del truene luego de que en un en vivo, Maya pidió que dejaran de preguntarle por el padre de su hijo, y dejó ver que ya no estaban juntos.

Ahora, el rapero compartió en Instagram un video en el que aparece cantando un tema de desamor, ¿dedicado para Maya?, al menos es lo que varios cibernautas pensaron al escuchar la letra del tema: "Nuestro amor llegó a su final, yo que pensaba que nada iba mal, fue la razón yo me pregunto cuál; me muero de frío porque tú no estás conmigo, ay no, Dios mío, la soledad de testigo", se escucha en la primera parte del tema.

En una segunda parte, Ángel Jair Quezada, el verdadero nombre de Santa Fe Klan, deja claro que la pareja que protagoniza su nuevo tema, está separada, cada quién por su lado, pero él aún la ama.

"No entiendo lo que ha pasado si yo sigo enamorado pero estamos separados, tú por tu lado y yo por el mío".

"¿Quién la quier escuchar?", cuestiona el cantante de 23 años.

Bonito comienzo ¿sin final feliz?

Santa Fe Klan y Maya Nazor sorprendieron a sus seguidores cuando anunciaron que se convertirían en padres tras llevar pocos meses de noviazgo, su relación se dio en el ambiente romántico de Guanajuato, donde Santa Fe le pidió a Maya que fuera su novia.

Semanas después, los jóvenes anunciaron que estaban embarazados y el rapero hasta compuso el tema "Serán tus ojos", una canción romántica dedicada a Nazor; ella aparece en el video. Después se publicó "Luka", que contiene momentos del nacimiento de su hijo.



Ahora, entre botellas de caguamas saldrá "Separaos", tema inspirado en la separación de la influencer, quien desde hace meses no postea fotos con el rapero en su cuenta de Instagram.

Santa Fe Klan también subió a redes el cuaderno en el que está escrita su más reciente y adolorida canción.

Mientras tanto, Maya Nazor colgó en sus estados una foto sexy frente al espejo que dejó sin aliento a más de uno.

