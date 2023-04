Sandra Echeverría arremete contra los conductores de "Ventaneando" y éstos l responden: "está desubicada"

Vaya encontronazo que protagonizaron Sandra Echeverría y el programa Ventaneando, luego de que la actriz los vetara por considerarlos un medios amarillista. Todo sucedió durante una entrevista que la actriz concedió a la emisión y en la que fue cuestionada sobre una supuesta infidelidad que su ex habría cometido y que salió a la luz por unas declaraciones de Karla Souza.

Esta situación ocasionó la furia de la también actriz y no sólo vetó al reportero de sus próximas charlas con los medios, tampoco accedió a participar en una segunda charla y posteriormente, a través de las redes sociales arremetió contra la producción de TV Azteca.

En su publicación, Sandra fue tajante al decir que le daban "hueva" los medios que no tomaban en cuenta el trabajo de los artistas por el afán de querer sacar una nota escandalosa y subir su rating y usó el hashtag TV Azteca para ser mucho más clara: "Que verdadera hueva los medios que en lugar de hablar sobre lo que uno promociona, decide irse a buscar la nota amarillista en una búsqueda desesperada de rating", escribió.

Más tarde, agradeció a los medios por el respeto que han tenido a su carrera y aseguró que a pesar de que intenten sacar algún tipo de especulaciones o críticas a Lozanne, esto jamás sucederá.

Queridos medios gracias por el respeto q han mostrado siempre hacia nosotros. A los muy poquitos q buscan generan especulaciones les digo: Nunca sacaran de mi cosas negativas hacia mi aún esposo.Hay mucho amor y mucho respeto entre nosotros y eso es más fuerte q sus notas falsas. — Sandra Echeverria (@sandraecheverr) April 20, 2023





¿Qué le contestó "Ventaneando" a la actriz?

Esta tarde, durante el programa en vivo, Pati Chapoy, junto al equipo de conductores, respondieron a Echeverría y se dijeron completamente decepcionados de su actitud, pues siempre la han apoyado en su carrera y en la difusión de sus proyectos.

"Qué decepción ver esto de Sandra Echeverría. Esa estupidez de: 'veto a Patiño y puedo vetar a Ventanenado', ay mamacita", dijo la presentadora. Sin embargo, quien sí fue tajante en sus comentarios, fue Daniel Bisogno pues la llamó desubicada y hasta criticó su trabajo: "¿quién se cree que es? ya sólo quiere que se le entreviste por sus personajes de medio pelo y sus series de medio pelo, que nunca ha sobresalido de manera importante. Esa es la realidad", expresó.

Incluso, dejaron entrever que esta reacción podría tratarse de un problema hormonal, pues durante la entrevista ella se mostró cómoda y accedió a contestar a todas las preguntas.

Como era de esperarse, las reacciones en las redes sociales se dividieron y es que, aunque algunos aseguraron que tanto Sandra como todos los artistas necesitan a la prensa para crecer, otros atacaron la actitud de los presentadores, pues no fueron subjetivos y la atacaron como persona.

"Que pésima actitud de reporteros y de conductores, pero obvio la Sra. Chapoy ya no sufre de hormonas y juzga como a ella le fue", "No es novedad que un artista se moleste con ustedes, eso va a seguir pasando por personas como Daniel Bisogno que habla mal de todos, humilla y ni disculpas pide", "No entiendo el por qué tienen que atacar y despotricar en contra de artistas que no quieren seguir su línea", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

