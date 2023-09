Sabrina Sabrok, otra famosa que habla de la supuesta creencia de Galilea Montijo en la santería

Tras la intriga que ha producido la supuesta creencia de Galilea Montijo en la santería, Sabrina Sabrok opina acerca de aquellas y aquellos creyentes que niegan su religión, asegurando que eso sólo lo hacen las personas que recurren a a los santeros con fines negativos pues, de otra manera, los fieles a esta creencia buscan abrir sus caminos y que la prosperidad llegue a sus vidas.

La modelo argentina se dio cinta en la inauguración de la Casa Jalisco, evento emprendido por el papá de Checo Pérez, el diputado Antonio Pérez Garibay, y aunque habló de muchos temas, su conversación con la prensa se concentró en la santería, la religión que profesa, así como otras personalidades del medio como es el caso de Talina Fernández, Niruka y su hijo Emilio Osorio.

Otra de las famosas de la que se ha hablado de su presunta creencia en al santería es de Galilea Montijo, sin embargo, la conductora de "Hoy" nunca ha desmentido ni confirmado estos dichos que salieron a la luz cuando el finado Daniel Urquiza, que se dio a conocer bajo el nombre "el rey de las extensiones", aseguró que eran hermanos de religión, aunque la presentadora de TV se negara a reconocerlo abiertamente.

Fue en este contexto que medios de comunicación le preguntaron a Sabrina qué opinaba de esas personas que ocultaban que eran santeras pues ella asegura que no hay ningún motivo para no hablarlo abiertamente, a menos de que quien lo practica lo haga con intenciones malas:

"No creo que hay nada de ocultar, si a uno le gusta hacer eso ¿por qué no decirlo? Mucha gente no quiere decir que va con los brujos, no tiene que darte vergüenza, si hacés algo malo sí, pero si vas a pedir trabajo, a que se abran los caminos, yo creo que está bien, si lo ocultás es que hay algo malo, quién sabe que cosa mala hiciste", afirmó.

Estos cuestionamientos surgieron a raíz de que el programa "Chisme no like" publicó una serie de fotografías donde presuntamente Montijo fue captada mientras salía de ver a un santero, mientras sostenía en las manos una bolsa rosa, por lo que la prensa le preguntó a Sabrok qué si la tonalidad de la bolsa tenía un significado particular, a lo que la actriz contestó afirmativamente, explicando que hay dos motivos por los que se recurre al color rojo.

"La bolsa rosa es para cosas contra la envidia o puede ser un amarre de amor porque el rojo es pasión, sexo, la bolsa puede contener una pócima para darle a la pareja o algo así", destacó.

Por lo que las reporteras y los reporteros le preguntaron si había posibilidades que, a través de la santería, Montijo habría conquistado a su pareja actual, el modelo español Isaac Moreno, obteniendo un sí de la modelo que, en al actualidad, se dedica a compartir contenido explícito en una famosa plataforma.



